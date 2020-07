Jude Law será el Capitán Garfio en el remake live-action de Peter Pan

Uno de los galanes británicos de la primera década del siglo XXI se pondrá nuevamente en la piel de un villano, esta vez uno de Disney, en el remake live-action de Peter Pan - 75% que llevará como título Peter Pan & Wendy. De acuerdo con información exclusiva de Variety, Jude Law (I.A. Inteligencia Artificial - 73%, Closer: Llevados Por El Deseo - 68%, Sherlock Holmes - 70%) se encuentra en conversaciones para interpretar al Capitán Garfio.

Law recientemente también interpretó a un villano en una propiedad de Disney, nos referimos a Yon-Rogg, de Capitana Marvel - 60%, y hace unos años estuvo en el papel del malvado Vortigern en la malograda El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada - 28%. Otro de sus recientes papeles en una franquicia exitosa es el de Dumbledore joven en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%.

El remake de Peter Pan de Disney cuenta con la dirección de David Lowery (Ain't Them Bodies Saints - 79%, Mi Amigo el Dragón - 87%, Un Caballero y su Revólver - 98%), y hasta donde sabemos retomará fielmente su propia adaptación animada pero dando más importancia a Wendy, la protagonista femenina que ahora figura como parte del título. Para los papeles principales se han elegido a dos actores jóvenes, Alexander Molony y Ever Anderson, Peter Pan y Wendy respectivamente.

Molony es conocido por su participación en la serie de comedia The Reluctant Landlord (2018-) y la serie de animación Claude (2018-), mientras que Ever Anderson Jovovic es famosa por ser hija de la actriz ucraniana Milla Jovovich (El Quinto Elemento - 71%, Resident Evil: El Huésped Maldito - 34%, Hellboy - 24%). La elección del actor que dará vida a Peter Pan causó cierto revuelo por tratarse de una persona de color y no de un joven blanco y pelirrojo como en las versiones anteriores.

A principios de año corrió el rumor de que Margot Robbie (El Lobo De Wall Street - 78%, Yo, Tonya - 96%, Focus: Maestros de la Estafa - 56%) estaba siendo considerada para interpretar a Campanita, pero hasta el momento no hay más información al respecto. Hace meses también corrió el rumor de que Joaquin Phoenix (María Magdalena - 49%, Ella - 95%, Amantes - 84%) estaba en la mira de Disney para dar vida a Garfio, pero todo indica que no será él quien se quede con el personaje.

El papel de Capitán Garfio en live-action ha estado en manos de Dustin Hoffman en Hook, El Regreso del Capitán Garfio - 30%; de Jason Isaacs en Peter Pan - 27%; y de Garrett Hedlund en Peter Pan - 27%. Ahora Law deberá hacernos olvidar esas actuaciones y darnos una fresca versión del pirata más temido del País de Nunca Jamás.

Aunque se critica con frecuencia la falta de originalidad en los remakes livea-action de Disney, es improbable que se dejen de hacer, porque estamos ante una franquicia muy exitosa que, con contadas excepciones, ha logrado excelentes números en la taquilla a nivel global. De acuerdo con Variety, el clásico animado de Disney de 1953 es la adaptación más exitosa de la novela de J.M. Barrie , pues los live-action de otros estudios han fracaso en la taquilla, y Peter Pan & Wendy, hasta donde se sabe, será estrenada en cines, ¿logrará superar a sus predecesoras?

El próximo remake live-action que Disney programado para estrenarse es Mulan, cinta que no pudo llegar a la pantalla grande por la pandemia de Covid-19. El resto de producciones de este tipo apenas están comenzando a reanudar rodajes, ya que el virus paralizó al mundo del entretenimiento y ha significado pérdidas millonarias a nivel global.