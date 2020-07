Sylvester Stallone confirma que habrá un director’s cut de Rocky IV

Si hablamos de películas sobre deportes, solo hay un nombre que es el primero que seguramente a muchos se les ocurrirá: Rocky. La franquicia cinematográfica protagonizada por el boxeador Rocky Balboa no solo se convirtió en la plataforma de despegue de Sylvester Stallone, quien ha tenido una carrera envidiable y es muy querido por haber interpretado al personaje que da nombre a esa historia, sino porque también su primera entrega es considerada como una de las mejores películas de deportes de la historia y, a diferencia de otros tipos de producciones, merece mayor mérito porque este es un aspecto del cine que no cuenta con la misma cantidad de opciones que, por ejemplo, el cine de horror.



No te lo pierdas: Rocky va a estrenar documental sobre la clásica película narrado por Sylvester Stallone



Lo que sin duda encantará saber a los fans de Rocky es que fue el propio actor quien ha revelado que pronto se encuentra trabajando en un corte del director de Rocky IV - 40%, que no tiene fecha confirmada de lanzamiento. El anuncio tomó a todos por sorpresa porque fue en el medio más inesperado y no de la forma en la que se esperaría una noticia de esa magnitud. Stallone había compartido en su cuenta en Instagram una publicación donde promociona la llegada de la versión extendida de Rambo: Last Blood - 53%, su reciente película, a Amazon Prime Video en Estados Unidos, donde además incluyó varias capturas de pantalla de los comentarios de los usuarios que dieron su opinión sobre el nuevo metraje.



Fue en ese post (vía IGN), que cuenta con más de mil comentarios, donde un usuario de nombre mickguyder le preguntó si ha considerado alguna vez lanzar un corte del director de Rocky Balboa - 76%. Lo que seguramente nunca imaginó es que recibiría una respuesta, que se convertiría en una buena noticia para los fans de la franquicia. Allí fue donde le dijo que no tiene planes de lanzar una versión extendida de la cinta de 2006, pero que está haciendo un corte del director de la película Rocky IV y adelantó que será increíble.





¡No estoy haciendo eso, pero estoy haciendo un corte del director de Rocky IV que será increíble!

El comentario de Stallone

Te recomendamos: Sylvester Stallone confiesa que los derechos de Rocky no le pertenecen y se lamenta



Se podrían considerar a las películas protagonizadas por Rocky Balboa como un éxito en taquilla, pero Stallone no se equivoca al decidir dar a su público más contenido sobre la cuarta película, que hasta ahora se mantiene como la más exitosa de toda la franquicia en términos de dinero. Rocky IV se estrenó en 1985 y recaudó US$19 millones en su primer fin de semana de acuerdo con los datos de The Numbers, siendo incluso superior a lo obtenido por Rocky V - 28% que se estrenó cinco años después, y al terminar su paso por las salas de cine sumó un total de US$300 millones. Han pasado más de treinta años de su estreno y se mantiene como la película más taquillera de la franquicia, en la que también se cuentas las películas Creed: Corazón de Campeón - 94% y Creed II: Defendiendo el Legado - 79%, que no han podido superar esa marca.

La trama de Rocky IV sigue al protagonista en un momento en el que planea retirarse del deporte luego de recuperar su título en una pelea frente a Clubber Lang. Pero la historia, que actúa como propaganda en el marco del conflicto de Estados Unidos y la Unión Soviética, presenta al boxeador ruso Ivan Drago, quien desde que llega al país norteamericano intenta establecerse como superior por su destreza atlética. Apollo Creed lo desafía a un combate de exhibición que termina con la muerte de este en los brazos de Rocky. La tragedia lo enfurece y decide vengarse de él al aceptar pelear contra él en Rusia. El protagonista acaba con él durante el último asalto a pesar de la hostilidad del público ruso, al que Rocky le dedica un discurso. Esta cinta es una de las más recordadas por los seguidores de la franquicia y su taquilla lo demostró, pero el lanzamiento de un corte del director no será lo único que veremos sobre el boxeador pronto.



A principios de junio se confirmó que el documental 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic llegará a las plataformas de iTunes/Apple TV y Amazon, en el que se recorrerá la experiencia alrededor de la creación del personaje central de la franquicia de la mano de Sylvester Stallone, quien narrará el material.

Continúa leyendo: Directores que han protagonizado sus propias películas