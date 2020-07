Netflix se rehúsa a retirar de su catálogo 365 DNI, película acusada de glorificar el tráfico sexual

A pesar de la controversia en torno a 365 dni - 8%, la película de origen polaco permanecerá en la plataforma de Netflix por mucho tiempo más. Así lo ha decidido el servicio de streaming que, a través de un portavoz, comunicó que no planea limitar la libertad de visualización de sus usuarios de todo el mundo, quienes pueden elegir entre lo que quieren ver y lo que no. Tal parece que la cultura de la cancelación esta vez no pude pasar los rudos muros de una de las compañías más poderosas actualmente. ¿Pero por qué este filme en específico es considerado como “peligroso” para muchas personas? Será necesario revisarlo.

La película que durante el mes pasado logró convertirse en la producción más vista en Netflix y se ha posicionado como uno de los filmes más vistos del año según reporta Forbes, también ha sido uno de los más controversiales de los últimos tiempos. Definitivamente nadie se esperaba que en pleno 2020 y con tantos cambios de paradigmas en la televisión y el cine, un largometraje retratara el romántico entre un mafioso (Michele Morrone) y su secuestrada amante (Anna Maria Sieklucka). Pero Barbara Bialowas se atrevió.

365 DNI no fue bien recibida por la crítica, y a pesar de que varios usuarios en redes sociales se han estado quejando de que Netflix incluya en su catálogo una producción que romantiza el secuestro, el abuso sexual e incluso el tráfico de personas, el éxito de esta historia ha generado las suficientes morbosas vistas como para que la plataforma no quiera deshacerse de ella. En un comunicado realizado a través de Reuters, un portavoz de la compañía aclaró que el controvertido filme no dejará el servicio de streaming (vía news.com.au):

Creemos firmemente en dar a nuestros miembros de todo el mundo más opciones y control sobre su experiencia de visualización de Netflix. Los miembros pueden elegir lo que hacen y no quieren ver estableciendo filtros de madurez a nivel de perfil y eliminando títulos específicos para protegerlos del contenido que consideran demasiado maduro.

El gigante de streaming dejó bien claro el pasado viernes que 365 DNI continuará formando parte de su catálogo, alegando que no pueden coartar la libertad de visualización de sus espectadores, quienes pueden elegir entre distintos filtros si quieren evitar que este tipo de contenido no termine en manos de menores de edad. Netflix también señaló algo muy importante sobre esta película, y es que su estudio no tuvo nada que ver con la producción en ninguna etapa. El filme se estrenó el pasado mes de febrero en algunos países y la compañía la licenció para distribuirla a través de su transmisión, nada más.

De esta forma Netflix no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de 365 DNI, que si bien muestra muchos más desnudos y escenas sexuales de las que el cine de Hollywood está habituado, lo que a varios usuarios ha estado molestado no es “lo poco conservador”, sino el contenido y desarrollo de la historia. Romantizar el síndrome de Estocolmo y minimizar el abuso sexual solamente porque quien lo perpetúa es una persona atractiva, definitivamente está completamente lejano de los valores anti misóginos que las nuevas narrativas intentan presentar.

Aunado a que la crítica tampoco le dio el visto bueno al filme polaco, parece una completa locura que alguien decidiera continuar con esta historia. Pero sí que sucederá, ya que recientemente se confirmó que 365 DNI llegará eventualmente, información corroborada por el protagonista Michele Morrone. La trama de la primera película está basada en la obra de Blanka Lipinska , la autora detrás de esta trilogía literaria de corte erótico. Esto sólo puede significar que una tercera parte también se estrenará en el futuro, muy al estilo de Cincuenta Sombras de Grey - 25%.

Si bien les han llovido las críticas, tal parece que el equipo de producción de 365 DNI 2 solamente está esperando a que la situación con el COVID-19 se controle para comenzar la producción.

