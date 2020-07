Lesley Manville se une a la quinta temporada de The Crown como la princesa Margarita

La vida de la monarquía inglesa siempre ha despertado un interés especial –y un tanto morboso- por parte del público. Las decisiones que ha tomado la corona han dado pie a más de una película de ficción y documental. Pero Netflix, siempre un paso adelante en la industria del entretenimiento, encontró la joya perfecta de su catálogo con la serie The Crown - 93%, la cual tiene tres temporadas disponibles, y una cuarta por estrenar, y la quinta ya confirmada. Para esta última se ha sumado al elenco la actriz Lesley Manville (Otro Año - 92%, Sr. Turner - 98%, El Hilo Fantasma - 97%), quien dará vida a la princesa Margarita en su versión adulta.

Te podría interesar: Los estrenos de Netflix en julio de 2020

The Crown - 90% ha sido de esas primeras series originales de Netflix que ha mantenido su popularidad y con cada temporada ha aumentado su nivel de producción al agregar a sus filas actores y actrices reconocidos y ganadores de Premios de la Academia. Cuando se lanzó la primera temporada, el talento de Claire Foy, Matt Smith y Vanessa Kirby dieron paso a que la historia pudiera seguir avanzado en el tiempo. Uno de los aciertos que ha tenido esta producción es el de cambiar a sus actores protagónicos para que el paso de los años y las épocas que quieren retratar sean más obvios, y es así como Foy pasó la corona a la ganadora del premio de la academia a Mejor actriz, Olivia Colman por La Favorita - 100%, y Kirby, dejó el papel de la hermanita menor de la reina para que Helena Bonham Carter lo tomara.

Ahora, se ha anunciado que una quinta temporada se está preparando, y será aquí cuando Helena deje de interpretar a la rebelde princesa Margarita de Inglaterra para que la actriz de El Hilo Fantasma - 97% sea quien la represente. El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial de la serie en Twitter, acompañado de una breve declaración por parte de Manville, nominada al Óscar a Mejor Actriz de Reparto por El Hilo Fantasma - 97% de Paul Thomas Anderson, por en el que expresa su emoción al unirse a The Crown:

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t