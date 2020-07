Guillermo del Toro no ha perdido la esperanza de hacer En las Montañas de la Locura

Todo mundo quiere una adaptación cinematográfica de En las Montañas de la Locura, memorable novela de H.P. Lovecraft que sigue provocando escalofríos en los fans del escritor y otros lectores. Tiempo atrás Guillermo del Toro estuvo a punto de cumplir su sueño de llevar el relato a la pantalla grande, sin embargo, varios inconvenientes se cruzaron en su camino y el proyecto murió. El director vuelve a hablar del tema para IndieWire y asegura que todavía tiene la intención de alcanzar la meta.

En las Montañas de la Locura fue publicada en 1936 y narra la historia de William Dyer, geólogo y profesor de la Universidad de Miskatonic, quien junto con una amplia y ambiciosa expedición compuesta por otros científicos, pilotos y estudiantes, viaja hasta la Antártida para investigar sus secretos. El grupo se divide en varios campamentos, sin embargo, el de Dyer se topa con la amarga realidad de que los otros no responden a las llamadas a través de radio. Tras un evento desafortunado, William y los suyos descubren una ciudad olvidada entre las cordilleras, llena de secretos innombrables

Guillermo del Toro es un amante de la fantasía, y En Las Montañas de la Locura encaja muy bien con su estilo. A lo largo de su carrera nos ha entregado cintas como El Laberinto del Fauno - 95% o La Forma Del Agua - 92%, obteniendo gran reconocimiento en todo el mundo; aunque ha estado al frente de importantes títulos, una de sus grandes frustraciones es no haber logrado su adaptación lovecraftiana. Pero el cineasta mexicano no pierde la esperanza de hacerla realidad... esto fue lo que dijo para IndieWire en su entrevista por video:

Por eso llevo este anillo, ya que el proyecto se canceló. Este es un anillo falso sobre una universidad falsa, la que aparece en el libro, la Universidad Miskatonic, y lo usaré hasta que haga la película. Tal vez me entierren con él. [...] Es algo difícil de abordar. Tuvimos a James Cameron como coproductor conmigo... tuvimos a Tom Cruise [para protagonizar] y pensamos que lo haríamos y no lo hicimos, no sucedió. Estas no son decisiones que tomas. La mayoría de nosotros, cineastas, existimos en un mundo que se mueve por encima de nuestro salario. La gente piensa que nuestra carrera es una serie de decisiones. Nuestra carrera es una serie de accidentes que suceden con sus decisiones en la cima. No decides hacer una película en lugar de otra.

Pensar en Tom Cruise como protagonista de la adaptación suena a una gran idea, el actor tiene bastante experiencia con los temas fantásticos y podría hacerlo realmente bien, recordemos que la esperanza es lo último que muere. Por el momento el proyecto está inerte, pero en cualquier momento podría regresar. En 2011 el mexicano anunció la cancelación de la película debido a que Universal no quiso aventurarse a realizar una película de US$ 150 millones de presupuesto y clasificación R… le tuvieron miedo al éxito; lo cierto es que la novela no será fácil de adaptar con un presupuesto moderado, su historia exige de grandes locaciones y la realización de enormes horrores primigenios.

Los grandes estudios de Hollywood sí que se están tardando en desarrollar un universo cinematográfico basado en la obra de Lovecraft, algo que llene a sus espectadores con la incertidumbre y el terror que abundan en sus relatos. Una de las más recientes adaptaciones fue Color of Outer Space de 2019, protagonizada por Nicolas Cage y producida por Elijah Wood, el geek por excelencia; la cinta no fue un éxito de taquilla, ni siquiera llegó a cines de México, pero vaya que logra capturar la esencia del relato y por primera vez nos entrega un acercamiento digno a los mundos de pesadilla imaginados por el escritor.

