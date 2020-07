Ray Fisher dice que Joss Whedon fue asqueroso y abusivo en el set de Liga de la Justicia

Una vez más, el director Joss Whedon enfrenta acusaciones por conducta inapropiada. Esta vez, se trata del aseveraciones del actor Ray Fisher, con quien trabajó cuando se encargó de terminar Liga de la Justicia - 41%. El actor asegura que no fue una agradable experiencia colaborar con el realizador de filmes como Los Vengadores - 92% y Avengers: Era de Ultrón - 75%. Pero fue un poco más lejos al asegurar que los productores le permitieron ser nefasto con el equipo.

El día de ayer, Ray Fisher (Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%), quien fue Cyborg en Liga de la Justicia, compartió un video de la Comic Con 2017 en la que hablaba bien de Joss Whedon (Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Serenity - 82%, Los Vengadores - 92%) y dijo que se retractaba de todo. Pero hoy complementó su declaración con otro tuit en el que asegura que el director fue una pesadilla y que los productores Geoff John y Jon Berg le permitieron ser abusivo con el elenco y el equipo durante los reshoots para acabar la versión de la película que acabamos viendo:

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.



He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.



Accountability>Entertainment