Se confirma el reboot de Beavis y Butt-Head

Muchos recordarán Beavis y Butt-Head, serie de dibujos animados que se transmitió en MTV de 1992 a 1997 y que en 2011 tuvo un breve regreso. Para los fanáticos de este programa hay buenas noticias, pues, recientemente, se anunció que el show tendrá un reboot y que el creador de la serie original Mike Judge (Extract - 60%, Enredos de Oficina - 79%, King of the Hill), regresará para encargarse de este nuevo proyecto para Comedy Central (vía ComicBook.com).

Beavis y Butt-Head empezó como un corto animado de Judge para el Spike and Mike Sick and Twisted Festival of Animation. Este material se llamó Frog Baseball y fue emitido en el show de animación transmitido por MTV durante la década de 1990, Liquid Television.

En 1992, la idea de Judge por fin se consolidó como serie y se estrenó el primer episodio de Beavis y Butt-Head, programa que sigue a estos dos personajes que son adictos a la televisión y hacen comentarios juveniles mientras miran vídeos musicales. En medio de los vídeos, historias avanzan envolviendo al dúo en aventuras y problemas tanto en casa como en la escuela.

A lo largo de los 222 episodios, Beavis y Butt-Head demuestran que están obsesionados con el sexo y que podrían padecer un déficit mental. Butt-Head es más sutil, mientras que Beavis es más obvio. Con frecuencia, pareciera que los dos podrían verse envueltos en confusiones o malentendidos, pero siempre salen bien librados, ya que nadie toma en serio sus franquezas, creyendo que bromean.

Según esta nueva noticia, ViacomCBS, dueña de Comedy Central, acordó con Judge que se harán dos nuevas temporadas del programa, además de spin-offs especiales. El escritor será el encargado de crear el nuevo comienzo de la serie y adaptarla a esta nueva época.

Chris McCarthy, presidente de la parte de entretenimiento juvenil de ViacomCBS, destacó que están felices de volver a trabajar con Judge en un proyecto tan especial como lo es el reboot de Beavis y Butt-Head, serie que marcó a una generación.

Estamos encantados de volver a trabajar con Mike Judge y el gran equipo de 3 Arts mientras duplicamos la animación para adultos en Comedy Central. Beavis y Butt-Head fueron una voz definitoria de una generación y no podemos esperar a ver cómo navegan en las aguas traicioneras de un mundo a años luz de las suyas.

Por su parte, Judge mencionó que este parece ser el momento indicado para volver:

Parecía que era el momento adecuado para volverse estúpido otra vez.

Hasta el momento no se sabe mucho de la trama de este relanzamiento, sin embargo, sí se ha confirmado que se adentrará en el mundo completamente nuevo de la Generación Z. De igual manera, no se ha anunciado la fecha de estreno y parece que el proyecto aún está en una etapa muy temprana de desarrollo, por lo que es probable que se tengan noticias más precisas hasta el próximo año.

