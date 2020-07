Fans de Daredevil felicitan a Vincent D'Onofrio por su cumpleaños y le recuerdan que es el mejor Kingpin

Los villanos del cine y la televisión no sólo son vistos como los malos de las historias. Hay personajes tan complejos y tan bien interpretados que al final logran crear cierta simpatía entre los espectadores. Y cuando son parte de producciones populares su auge y el cariño que reciben es mucho mayor. Justamente es lo que ocurre con el multifacético actor Vincent D'Onofrio, quien fuere el villano principal de la ahora cancelada serie Daredevil - 98%, y a quien sus seguidores no le pierden la pista y lo llenaron de felicitaciones por su cumpleaños a través de redes sociales.

A lo largo de sus ahora 61 años, D’Onfrio ha pasado por varios papeles destacados, interpretando así a Robert Goren en la Ley y el Orden, Gomer Pyle en Cara de Guerra - 94%, un Thor improvisado en Una Noche por la Ciudad - 76% y en tiempos más recientes Wilson Fisk en Daredevil - 93%l, la en ese entonces serie de Netflix y Marvel. Esta última interpretación le dio la oportunidad de hacerse de un grupo de fans bastante amplio que apoyan a capa y a espada la serie y por consecuencia al personaje. En más de una ocasión se ha nombrado a su Fisk como uno de los mejores villanos que Marvel ha presentado en su versión live-action.

En esta semana, el actor estaba de fiesta, celebrando su cumpleaños número 61, por lo que la cuenta ‘Salvemos a Daredevil’ no dejó pasar la ocasión y extendieron sus felicitaciones. Lo que dio pie a que los seguidores siguieran enviando tuits celebrando el cumpleaños de su ídolo, los cuales iban desde un simple ´Feliz cumpleaños’ hasta repasar su carrera artística. A continuación te compartimos algunos de los mensajes que recibió Vincent:

Feliz cumpleaños a nuestro brillante Wilson Fisk.

👑 @vincentdonofrio! 🍰🥳💖 pic.twitter.com/9RKd6sR59Z — We Are #SaveDaredevil (@RenewDaredevil) June 30, 2020

¡Parece que alguien está buscando tener suerte esta noche! ¡Feliz 61 cumpleaños a Vincent D'Onofrio! Hombres de negro (1997)

The Cell, Ed Wood, Full Metal Jacket, Men in Black ... ¡Le deseo feliz a VINCENT D'ONOFRIO un feliz cumpleaños hoy!

Lo más divertido que puedes tener como actor es caminar esa línea entre lo que es real y lo que es interesante. Feliz 61 cumpleaños al gran Vincent D'Onofrio.

Le deseo un feliz cumpleaños a Vincent D'Onofrio. En el 2018, en el teatro de Queens impartió una clase de actuación para cine y televisión. Significa mucho para nosotros como actores discapacitados, que él abogue por una mayor inclusión en las artes.

¡Durante 3 temporadas se convirtió en el padrino del crimen organizado en Hell's Kitchen y más allá! ¡Hoy le deseamos a Wilson "Kingpin" Fisk, también conocido como Vincent D'Onofrio, un feliz cumpleaños número 61!

¡Feliz 61 cumpleaños a Vincent D'Onofrio, estrella de DAREDEVIL, HOMBRES DE NEGRO, FULL METAL JACKET, THE CELL, ED WOOD, DEATH WISH, SINISTER y más!

Por otra parte, el año pasado, el actor ofreció una entrevista a Daily Mail en la que habló de cómo fue que el elenco vivió la cancelación de Daredevil, la cual no sólo tomó por sorpresa a los fanáticos de la producción sino que a ellos también, sobre todo por el arco narrativo que habían presentado con el final de temporada, pero aseguró que todos estaban dispuestos a volver si en un futuro así lo decidían los estudios:

[La cancelación] nos [dejó] a todos en este lugar extraño y desinformado. Le preguntas a cualquier actor en este programa si quieren volver a hacerlo si tuvieron la oportunidad y van a decir que sí, porque la experiencia fue muy divertida e inventiva, y los personajes son muy fuertes. Siento lo mismo que todos los involucrados, no solo los actores sino el equipo, e incluso Jeph Loeb en Marvel, lo extrañamos, queremos hacer esta serie.

