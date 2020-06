AMC estrenará The Broken And The Bad, una serie documental inspirada en Breaking Bad y Better Call Saul

El año pasado, la ganadora de siete premios Emmy, Breaking Bad - 81%, dio mucho de qué hablar por el estreno de la cinta El Camino: Una Película de Breaking Bad - 93%. Además, este 2020, la también serie de Vince Gilligan , Better Call Saul - 100%, sorprendió a los fanáticos de este universo televisivo con su quinta temporada. Ahora, los seguidores de estos programas podrán estar contentos, pues AMC estrenará una serie documental inspirada en los acontecimientos que se expusieron en estas producciones (vía The Hindu).

Lanzada en 2008, Breaking Bad cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que es diagnosticado con cáncer de pulmón y decide darle un giro completo a su vida. Para ello, recurre a Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo, para que lo ayude a cocinar y vender metanfetamina y que con esto pueda pagar su tratamiento médico y asegurar el futuro económico de su familia. Sin embargo, no todo será fácil, pues pronto se dará cuenta de que el mundo de las drogas es más grande y más peligroso de lo que imaginaba.

Por otro lado, Better Call Saul, estrenada en 2015, es una serie spin-off y precuela que cuenta la vida del abogado James Morgan "Jimmy" McGill seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman, cuando termina representando a Walter y a Jesse. En este programa distribuido por Netflix en varios países, se puede observar la transformación de McGill en un abogado corrupto vinculado al mundo criminal.

En julio de este año, el universo televisivo de Gilligan ampliará sus fronteras con una nueva docuserie inspirada en los eventos que se exponen en cada uno de sus programas. Presentada por Giancarlo Esposito (Maze Runner: La Cura Mortal - 46%, Okja - 86%, Brother Nature - 67%), conocido por su icónico papel de Gustavo Fring tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul, The Broken And The Bad comparará momentos de los exitosos shows con incidentes similares de la vida real.

En un comunicado de prensa se señala que esta nueva serie estará inspirada en distintos componentes del universo creado por Gilligan, esto se expone de la siguiente manera (vía The Hindu):

... [está] inspirada en los personajes, situaciones y temas más memorables del universo de Better Call Saul y Breaking Bad y se centra en las historias del mundo real que reflejan los mundos ficticios de ambos programas.

En su cuenta de Instagram, Esposito publicó una fotografía con la que anunció que la nueva serie se estrenará el próximo 9 de julio por AMC y dio algunos adelantos de lo que los fanáticos podrán ver.

¡Emocionado por que vean nuestro nuevo programa #TheBrokenandtheBad, que debutará el 9 de julio en AMC.com! Inspirado en el universo de #BreakingBad y #BetterCallSaul, exploraremos la psicología de los estafadores y sicarios, la economía de las operaciones de drogas, el único pueblo donde puedes vivir en paz con sensibilidad electromagnética y más. #GusApproved

