J.K Rowling elimina tuit de agradecimiento a Stephen King luego de que declarara que "las mujeres trans son mujeres"

¡Pero qué confusión! Hace unos días el famoso escritor norteamericano Stephen King estuvo en el foco de las críticas luego de supuestamente demostrar su apoyo a J.K. Rowling en Twitter. La autora continúa en el ojo de la polémica luego de que su postura sobre las mujeres transgénero polarizara el Internet y a los fans de la millonaria saga de Harry Potter. A pesar de que aparentemente el hombre detrás de Carrie y El Resplandor parecía estar del lado de la británica, su más reciente declaración es una muestra más de que por el momento no es un miembro de la industria del entretenimiento que respalde a Rowling.

¿Y por qué todos asumieron que el hombre que inspiró películas como Doctor Sueño - 79% y It: Capítulo Dos - 80% estaba del lado de la polémica autora británica? Hace unos días J.K. Rowling escribió un nuevo hilo de Twitter donde hablaba sobre las violencias de las que son víctimas muchas mujeres alrededor del mundo. Específicamente King compartió en su cuenta el tuit que hablaba sobre la relación desigual entre hombres y mujeres, acompañado de una cita de Andrea Dworkin. En ningún momento se tocaba el tema de las personas transgénero, pero aun así varias personas se sintieron decepcionadas del escritor norteamericano por apoyar a una persona que ya es considerada transfóbica.

Definitivamente tener el “apoyo” de un miembro relevante del mundo de la literatura debió haber sido muy reconfortante para J.K. Rowling, quien primero escribió un tuit de agradecimiento a King donde expresaba su aprecio hacia el autor y al hecho de que estuviera de su lado en un momento donde su postura ha sido criticada por otros hombres de Hollywood como Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne:

Siempre he venerado a Stephen King, pero hoy mi amor alcanzó, tal vez no los niveles de Annie Wilkes, pero nuevas alturas. Es mucho más fácil para los hombres ignorar las preocupaciones de las mujeres o menospreciarlas, pero nunca olvidaré a los hombres que se pusieron de pie cuando no lo necesitaban. Gracias Stephen.

Sin embargo este tuit de agradecimiento no duró mucho tiempo, pues mientras la autora británica se sentía apoyada por el escritor estadounidense, Stephen King estaba lidiando con las críticas en Twitter que finalmente fueron acalladas con una significativa declaración:

Sí, las mujeres trans son mujeres.

— Stephen King (@StephenKing) June 28, 2020

Después de esta declaración que finalmente alejó a King del bando de los mortífagos, Rowling eliminó su tuit de agradecimiento al autor y dejó de seguirlo, por lo que es probable que su relación de amistad ya no sea tan cercana como antes. La situación se ha polarizado tanto que es poco probable que algún miembro notable de Hollywood se atreva a ponerse del lado de la escritora británica. La actriz Evanna Lynch emitió algunas declaraciones que para muchos fans fueron decepcionantes por su tibieza, pero para una figura más reconocida de la industria cinematográfica podría ser el fin de su carrera si decide expresar una postura transfóbica.

Si bien Stephen King no comparte los pensamientos de Rowling sobre las personas transgénero, probablemente el autor no apoye la idea de que los libros de la escritora británica dejen de ser editados por Hachette Book Group o cualquiera otra editorial. Anteriormente condenó el hecho de que la compañía estuviera coaccionando la libertad de expresión al simplemente no publicar las memorias del controvertido Woody Allen. Definitivamente King no apoya el abuso sexual ni ninguno de los otros crímenes que se le han adjudicado al director de Jazmín Azul - 91% pero tampoco está del lado de cortar la posibilidad de todo diálogo y cerrar espacios a las personas que dedican sus vidas a la creación artística de cualquier tipo.

Es un hecho que la carrera de J.K. Rowling no volverá a ser la misma después de haber expresado su polarizante postura sobre las mujeres y personas transgénero. Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ y los que los apoyan, no permitirán que este tipo de discursos sigan generando odio alrededor del mundo.

