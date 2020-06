Louis Hofmann también se confundió al tratar de entender Dark

La tercera temporada de Dark - 100% llegó a Netflix hace un par de días y algunos fans ya han sido capaces de terminarla en varias horas. Los personajes de Winden regresaron con más viajes en el tiempo y otras dimensiones solo para confundir a los seguidores que ya sufrían siguiendo el ritmo desde antes. Pero no se desanimen, ese problema también afectó a Louis Hofmann, actor que interpreta a Jonas en la serie. El joven de 23 años se ha entrevistado NileFM y habla sobre los problemas que tuvo para comprender el material de la tercera temporada.

Sin toques de comedia absurdos, Dark se consolida como una de las propuestas más satisfactorias de Netflix en toda su historia. Desde el estreno de su primera temporada en 2018, la serie alemana fue capaz de lograr una sólida base de fans gracias a un argumento intrigante que pocas veces se aborda con tanta seriedad. La segunda temporada apareció en 2019 y la tercera ya está aquí. Tiempo atrás Netflix declaró que sería la última en vista de que los guionistas no quisieron extender la historia de forma innecesaria, desde el principio se imaginó de esta manera y la conclusión ha sido la ideal.

Hofmann, oriundo de Bensberg, Alemania, alcanzó la fama internacional gracias a su participación en Dark. El joven actor probó contar con un gran talento para el drama gracias a su personaje, Jonas, sin embargo, las cosas no fueron sencillas para él cuando llegó el momento de comprender lo que los guionistas presentaron para la tercera temporada. Aquí sus declaraciones sobre las dificultades que atravesó cuando los libretos cayeron en sus manos, no se aleja para nada de la experiencia de un fan promedio.

Cuando nos dieron los guiones los leí, me quedé confundido, me quedé sorprendido por las ideas que tuvieron los showrunners. Después traté de concentrarme solamente en el ángulo de mi historia, porque si tenía lo demás en mente probablemente me hubiera distraído con facilidad, es demasiado para seguir el paso así solo trate de enfocarme en mi parte. Lo bueno es que ahora, cuando veo la serie, soy básicamente un fan porque me olvidé de todas las cosas que ocurrieron alrededor de mi personaje, así que tengo preguntas similares [a las del público], también es difícil seguir la huella de todos. Incluso mis amigos me dicen: "¿Qué es lo que está pasando?".

Dark se eleva por encima de la mayoría de las producciones de Netflix, muchas observadas como simple chatarra para rellenar el catálogo. La historia de Baran bo Odar y Jantje Friese logró capturar la atención de todos los públicos desde muy al inicio, con un gran tesoro que ha recompensado su originalidad y riesgo. La serie toma mucho de las clásicas aventuras de ciencia ficción vinculadas a los viajes en el tiempo, sin embargo, logra concederle el giro necesario para permanecer como una pieza con su propio espíritu.

Ahora que Dark ha terminado, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Netflix nos entregue la próxima serie monumental de la plataforma? Ciertamente no cuenta con muchas en estos momentos, por no decir cero. Sabemos que Stranger Things - 96% es su joya dorada, pero muy lejana se encuentra de alcanzar un nivel tan satisfactorio como el de Dark, no por nada la segunda fue declarada como el mejor producto de la plataforma a principios de mayo en Rotten Tomatoes, el público lo tiene claro. Lo que la empresa necesita es apostar por las nuevas ideas y darles prioridad, pero no solo apoyar aquellas que pueden ser fácilmente consumidas por los espectadores, también las que son un reto y llevan consigo un mensaje con sentido.

La tercera temporada de Dark se encuentra disponible en Netflix y cuenta con ocho episodios. Y tú, ¿ya concluiste la historia de Winden? Cuéntanos tu experiencia en comentarios.

