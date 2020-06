Stephen King declara su apoyo a J.K. Rowling tras acusaciones de transfobia

Han pasado varias semanas desde el escándalo de J.K. Rowling y sus tuits condenados por transfobia. La aclamada escritora de la saga Harry Potter logró dividir a las redes sociales de forma impresionante, con algunos señalándola como detractora de la comunidad tránsgénero y terf, y otros defendiéndola por su postura ante los problemas de las mujeres. Stephen King aparece en escena retuiteando un reciente publicación de Rowling en la que vuelve a demostrar su postura respecto a violencia hacia la mujer.

A principios de junio, J.K. Rowling emitió una serie de tuits que fueron inmediatamente condenados por la comunidad LGBT. Justo en el mes del Orgullo, la escritora inglesa cometió un severo tropiezo que le ha valido la caída de su carrera. En la red social escribió: “Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas”. Rowling negó a las mujeres transgénero como mujeres y eso fue lo que clavó su tumba en el mundo de la atención mediática.

Actores como Emma Watson, Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne, quienes tocaron la fama y la gloria gracias a sus intervenciones en las adaptaciones cinematográficas del Mundo Mágico, aparecieron en línea con defensas hacia las personas transgénero, abogando por sus derechos y asegurando que las mujeres trans son mujeres. La comunidad LGBT agradeció su apoyo y todavía es posible percibir en redes el cariño que se ha vertido en estas megaestrellas de Hollywood gracias a su activismo y compromiso.

J.K. Rowling respondió a su cancelación en redes con un ensayo de más de tres mil palabras en donde explora su experiencia con el acoso sexual y la violencia doméstica como mujer, sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes como para borrar su imagen de persona transfóbica. Ahora, hace tan solo unas horas, la escritora ha publicado un hilo en Twitter en el que vuelve para hablar sobre la violencia hacia las mujeres y el desprecio que algunas esferas de poder ofrecen a sus reclamos. Stephen King ha retuiteado una de las publicaciones del hilo, tuit que incluye una cita de Andrea Dworkin y la postura de Rowling sobre el derecho que tiene las mujeres para externar sus inconformidades.

Las personas en redes ya comienzan a criticar a King por retuitear una de las publicaciones hechas por Rowling, ¿se convertirá en el nuevo icono de la cancelación en redes sociales o de lo contrario será perdonado por los usuarios? Lo descubriremos en tan solo unas pocas horas.

A continuación las partes más importantes del hilo para contextualizar.

Hoy descubrí que el ensombrecido ministro de medio ambiente, Lloyd Russell-Moyle, me acusó de odio en las páginas de Tribune Magazine. Afirmó que estaba "usando" mis experiencias de agresión sexual y violencia doméstica para "discriminar" a las personas trans.

Today I discovered that I was accused of hate by shadow environment minister Lloyd Russell-Moyle in the pages of @tribunemagazine. He claimed I was ‘using’ my experiences of sexual assault and domestic violence to ‘discriminate’ against trans people. 1/9 — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2020

Desde que escribí mi ensayo, he recibido más de 3000 correos electrónicos agradeciéndome por hablar. Me han hecho llorar muchas veces mientras leía, a veces de gratitud por su amabilidad, pero también porque muchas mujeres han compartido sus propias experiencias de violencia y agresión sexual. Algunos correos electrónicos provienen de profesionales que trabajan en refugios para mujeres, el servicio penitenciario, el sistema de trabajo social, el sistema de justicia penal y la policía. Todos expresaron su preocupación por los objetivos y métodos del activismo trans actual.

Some emails came from professionals working in women’s refuges, the prison service, the social work system, the criminal justice system and the police. All expressed concerns about the aims and methods of current trans activism. 5/9 — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2020

Como dije en mi ensayo, mi principal preocupación son los riesgos para las mujeres vulnerables. Como todos saben, ya no dependo de las instalaciones comunales, ni es probable que me encarcelen o que necesite un refugio para mujeres en el corto plazo. No estoy hablando por los privilegiados, sino por los impotentes. Cuando los llamados izquierdistas, como Lloyd, exigen que renunciemos a nuestros derechos ganados con esfuerzo, se alinean directamente con los activistas de los derechos de los hombres. Para ambos grupos, el trauma femenino es ruido blanco, una irrelevancia, o exagerado o inventado.

When so-called leftists like @lloyd_rm demand that we give up our hard won sex-based rights, they align themselves squarely with men’s rights activists. To both groups, female trauma is white noise, an irrelevance, or else exaggerated or invented. https://t.co/4Axo36pGWt 7/9 pic.twitter.com/vhvQRVRGHu — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2020

Andrea Dworkin escribió: ‘Los hombres a menudo reaccionan a las palabras de las mujeres (hablando y escribiendo) como si fueran actos de violencia; a veces los hombres reaccionan a las palabras de las mujeres con violencia’. No es deleznable que las mujeres hablen de sus propias experiencias, ni merecen vergüenza por hacerlo.

Andrea Dworkin wrote: ‘Men often react to women’s words—speaking and writing—as if they were acts of violence; sometimes men react to women’s words with violence.’ It isn't hateful for women speak about their own experiences, nor do they deserve shaming for doing so. 8/9 — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2020

