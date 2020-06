The Amusement Park: la película perdida de George A. Romero está lista para estrenarse

¡Fans de George A. Romero, mucha atención a la siguiente información! El aclamado director de La Noche de los Muertos Vivientes - 96% podría volver muy pronto a las salas de cine. De acuerdo con un nuevo reporte, la película pérdida de 1973, The Amusement Park, ha sido restaurada y está lista para su distribución por Yellow Veil Pictures. ¿Pero de qué va esta historia nunca antes vista por el público?

Originalmente el director de El Amanecer de los Muertos Vivientes - 92% fue comisionado por la Sociedad Luterana para realizar una película que ayudara a crear conciencia sobre el envejecimiento y el abuso de ancianos en las instituciones que supuestamente deberían protegerlos. Tal como se esperaba del director que ya había realizado su propia crítica al capitalismo salvaje a través de su saga de Living Dead, The Amusement Park se convirtió en una alegoría sobre las personas de la tercera edad en Estados Unidos (protagonizada por Lincoln Maazel).

Tras pasar un proceso de restauración 4K encabezado por la viuda de Romero, Suzanne Desrocher e IndieCollect, Bloody Disgusting reporta que The Amusement Park tiene a un nuevo involucrado en el proyecto: la productora Yellow Veil Pictures, quien ahora se encargará de manejar los derechos de distribución mundial de la película. Esto sólo puede significar que eventualmente tendremos un nuevo lanzamiento con el sello de George A. Romero en cines o en alguna plataforma digital.

La sinopsis oficial de The Amusement Park es la siguiente: "un hombre mayor se encuentra desorientado y cada vez más aislado a medida que los dolores, tragedias y humillaciones del envejecimiento en Estados Unidos se manifiestan a través de montañas rusas y multitudes caóticas". La viuda de Romero dice que es "la película más aterradora de George” y asegura que tiene el sello del aclamado cineasta “por todas partes”.

El mundo se enteró de esta extraviada película hace casi dos años, cuando el escritor y frecuente colaborador de Guillermo del Toro, Daniel Kraus, escribió en sus redes sociales que el filme había sido descubierto y había tenido la maravillosa oportunidad de verlo. De acuerdo con él, The Amusement Park es una “revelación” así como la película más abiertamente horrible de Romero además de La noche de los Muertos Vivientes", además de "muy perturbadora en forma y función".

Hace 30 años el académico Tony Williams tuvo la oportunidad de ver The Amusement Park y afirmó que “la película es demasiado poderosa para la sociedad estadounidense” y que no debía ver la luz del día jamás. Daniel Kraus piensa que la cinta es infernal, y que George A. Romero nunca había sido tan despiadado al momento de criticar las instituciones estadounidenses:

Nunca se mostró públicamente. Las personas que la financiaron no lo permitirían. Y no es de extrañar. Es infernal. En la larga carrera de Romero de criticar a las instituciones estadounidenses, nunca fue tan despiadado.

El único pendiente en la lista para que The Amusement Park finalmente pueda ser disfrutada por los fans de Romero es que la cinta consiga un distribuidor dentro de Estados Unidos. Actualmente no es el único proyecto que involucra el nombre del famoso director. La ex esposa del cineasta, Christine Forrest, está involucrada en la adaptación a la pantalla grande de The Girl Who Loved Tom Gordon, novela del reconocido escritor Stephen King .

Es sabido que George A. Romero presentó particular interés en esta obra, e incluso preparó un libreto para una película que desafortunadamente jamás llegó a producirse. Es probable que en la cinta de The Girl Who Loved Tom Gordon esté en parte inspirada en el guión del director de Tierra de los Muertos - 73%. Por otro lado, una serie de diez episodios basada en Día de los Muertos Vivientes - 82% está siendo desarrollada por Syfy.

