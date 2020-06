The Last of Us: actor de voz quiere a Josh Brolin en la serie

The Last of Us: Part II - 100% es la sensación del momento. Naughty Dog se animó a entregar la secuela siete años después y, a pesar de las calificaciones y las críticas negativas, el éxito es definitivo. Troy Baker, la voz de Joel en ambos videojuegos, ha sido entrevistado recientemente por el equipo de Collider en Games Podcast con una gran pregunta por delante: ¿quiénes son los actores que deberían llevar a los personajes al live-action? Baker ya tiene a su favorito y es un nombre muy conocido en la industria del entretenimiento.

Los videojuegos de The Last of Us son drama, supervivencia y horror. Una pandemia se apodera de Estados Unidos debido a una cepa del hongo Cordyceps capaz de afectar a los humanos, transformándolos en horribles monstruos caníbales. El protagonista, Joel, logra mantenerse gracias a su trabajo como contrabandista en las zonas de cuarentena, vendiendo armas y provisiones sin la supervisión del ejército; sin embargo, pronto es asignado a una misión con Ellie, una adolescente. El final del primer juego es desolador, con Joel escapando junto a su compañera y arrebatando las posibilidades de supervivencia a la humanidad.

La historia de The Last of Us Part II se desarrolla cinco años más tarde, pero aunque las cosas pintaban para ser ideales tras mucho tiempo de espera, el videojuego ha sido una decepción para muchos fanáticos. Los comentarios más hostiles se dirigen hacia Neil Druckmann, el guionista, por aparentemente haber desarrollado a sus personajes de una forma lamentable, añadiendo situaciones poco realistas o completos sin sentidos. Es importante mencionar que la última palabra la tienen los fans, y solo cada persona puede decidir si es una entrega notable o no.

A pesar de lo anterior, Joel y Ellie se han ganado un lugar muy especial entre la comunidad gamer. Troy Baker, actor de Joel, también famoso por sus intervenciones en otros juegos como Bioshock Infinite (Booker DeWitt), Uncharted 4 (Sam Drake), Death Stranding (Higgs Monahan), entre muchos, muchos otros, habla sobre su personaje en la franquicia de The Last of Us:

Todo lo que quiero de Joel, lo he hecho. He llevado a Joel lo más lejos que he podido. Hice lo mismo en la primera parte. Lo mismo en la segunda parte. Ese era mi trabajo, mover a ese personaje tan lejos como pudiera. Lo que me entusiasma es encontrar a alguien que pueda darme un lado completamente diferente de Joel y mostrarme hasta dónde puede llegar ese personaje. [...] Amigo, no soy ajeno a entrar en roles preexistentes. He sido Batman [en doblaje]. Quiero decir, ¿cuántas personas han sido Batman de una manera terrible y sorprendente? El Joker, lo mismo. Más personas han caminado en la luna que los que han interpretado al Joker. Y ese es un hecho genial, genial ... que probablemente acabo de inventar.

El actor y músico estadounidense de 44 años confesó que para él sería un honor tener a Josh Brolin (Los Goonies - 68%, Deadpool 2 - 85%, Avengers: Endgame - 95%) como el actor que interprete a Joel en su versión live-action. Recordemos que la adaptación de HBO con un guión escrito por Craig Mazin (Chernobyl - 92%) está por venir. Aquí sus declaraciones:

Recuerdo haber estado en el aeropuerto de Los Angeles y Josh Brolin estaba allí, estábamos juntos en la sala de espera y me acerqué. Yo dije: ‘Hombre, dudo que recuerdes esto, pero tú y yo hicimos una película’. Él estaba haciendo Sin Lugar para los Débiles, y yo estaba haciendo un western. Y yo dije, 'Tú y yo nos conocimos, tomamos unos tragos, pasamos una buena noche'. Él dijo: 'Creo que recuerdo eso', y yo dije: 'Dudo que lo hagas, porque yo sé cuánto tuvimos que beber todos'. Dije: ‘Hay un videojuego que va a salir. Y quiero que sepas que, para mí, gran parte de tu trabajo fue muy influyente’. Y realmente lo fue. Y dije: ‘Si alguna vez recibes la llamada de un personaje llamado Joel, sería un honor para mí y creo que te enriquecerías interpretando a ese personaje’.

