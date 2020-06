Enola Holmes enfrenta demanda por derechos de autor y se liberan las primeras imágenes de la película

Sherlock Holmes es un célebre personaje que ha llegado a la pantalla grande y chica en más de una ocasión. No es un misterio sin resolver, que el personaje creado por Arthur Conan Doyle es uno de los más queridos de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Netflix, por su parte tiene planeado estrenar en su plataforma una cinta basada en Enola Holmes, personaje que surgió como la hermana menor del que fuera el detective más brillante, Sherlock Holmes. Sin embargo, ahora enfrentan una demanda por parte de los descendientes del escritor, quienes reclaman “incumplimiento de derecho de autor”.

Millie Bobby Brown (Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%), quien saltó a la fama tras su participación en la serie de Stranger Things - 96%, será la encargada de personificar a la hermana menor del Gran Detective, y Henry Cavill es Sherlock Holmes. Los fanáticos de Sherlock y Brown están entusiasmados con la película que Netflix adquirió hace poco para agregar a su catálogo, no obstante, no todos están de acuerdo con ella. Los representantes del legado de Sir Arthur Conan Doyle han presentado una demanda en la corte federal de Nuevo México, en contra de la escritora de los libros de Enola Holmes, y del director y guionista de la película, en la que el punto central es la infracción de derechos de autor.

De acuerdo con Deadline, la demanda afirma que, a pesar de que la mayoría de los cuentos originales de Sherlock Holmes anteriores a 1923 se consideraron de dominio público, las últimas 10 historias del autor sobre el personaje, publicadas entre 1923 y 1927, no lo son. En esta misma recalcan, que tanto los escritos como la próxima película de Enola están basados en publicaciones posteriores a esta fecha. Los documentos entregados a la corte de más de 10 páginas alegan:

Cuando Conan Doyle volvió a escribir algo sobre Holmes, después de las Historias con derechos de autor entre 1923 y 1927, ya no era suficiente que el personaje de Holmes fuera la mente racional y analítica más brillante. Holmes necesitaba ser humano. El personaje necesitaba desarrollar la conexión humana y la empatía.

Esta empatía y conexión es en la que alegan que la escritora Nancy Springer y la editorial Penguin Random House, han infringido en los derechos de autor. Y, por lo tanto, al estar basada en el libro, la película protagonizada por la actriz de Godzilla II: El Rey de los Monstruos también forma parte de los cargos presentados lo que incluye al director Harry Bradbeer y al guionista Jack Thorne.

La demanda argumenta que la película marca una "infracción deliberada y continua de los derechos de autor de Conan Doyle". Además de esto, quienes están a cargo del patrimonio de Doyle buscan un juicio con jurado y exige a los acusados que les paguen daños no especificados.

Cabe destacar que Netflix no está siendo demandando, ya que la película no fue producida por la plataforma de streaming, sólo fue adquirida para distribución. La cinta estaba programada para estrenar en cines y estuvo en manos de PCMA Management and Productions, EH Productions UK, estudios que también están siendo demandados.

No está claro cómo procederán las cosas desde aquí, pero vale la pena señalar que se presentó una demanda similar contra el Mr. Holmes - 88% de 2015, protagonizada por Ian McKellen, y que finalmente se resolvió fuera de los tribunales y se desestimó unos meses después.

Por otra parte, la noticia de la demanda aparece justo cuando Netlfix ha dado a conocer las primeras imágenes de Bobby Brown como Enola, anunciando que llegará a la plataforma en el mes de septiembre. Esta cinta también está protagonizada por Henry Cavill (El Hombre de Acero - 55%, El Agente de C.I.P.O.L. - 67%, Liga de la Justicia - 41%) como el propio Sherlock y Sam Claflin como el hermano mayor Mycroft.

