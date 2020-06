Zack Snyder troleó a comediante que intentó burlarse de él

Zack Snyder (300 - 60%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%, El Hombre de Acero - 55%) es uno de los directores más reconocidos en Hollywood gracias a sus nociones de aventura y acción con toques épicos. Las últimas semanas lo hemos observado muy presente en los encabezados de los medios gracias al anuncio de su corte especial de Liga de la Justicia - 41%, algo que los fanáticos habían estado rogando por años. Snyder vuelve a las noticias debido a un acontecimiento ocurrido en julio de 2018: asistió a un show de comedia y el anfitrión quiso mofarse de él… con resultados inesperados. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Todos sabemos que la fama de Zack Snyder se encuentra dividida, algunos aman sus películas, incluyendo las del DCEU, y otros simplemente no puede tolerar la visión que ha puesto en su trabajo. A pesar de lo anterior, su nombre es muy popular en la industria y es respetado entre el exclusivo gremio del entretenimiento. Claro que su labor como cineasta no le impide disfrutar de los momentos de relajación y esparcimiento. Tiempo atrás fue captado en un show stand-up de Kyle Rehl, comediante estadounidense, quien a través de TikTok compartió el video de su intento de roast hacia Snyder, obteniendo un giro inusual.

El material grabado se enfoca en Kyle haciendo chistes sobre lo mucho que odia cuando alguien le pregunta su nombre en la primera interacción social. El comediante elige a alguien del público al azar y lo cuestiona: “¿Cuál es tu nombre?”, y la persona responde: “Zack”; el anfitrión señala la molestia en su cara por tener que presentarse y remata: “Es como '¿Hola? ¡¿Cuántas veces tengo que responder esto?’ Oh, ¿vamos a un espectáculo de trabajo colectivo? Eso suena divertido. Será mejor que nadie pregunte por mi maldito nombre".

Kyle sigue con Zack y le pregunta su profesión, a lo que él responde: “Soy director de cine”. Con las siguientes interacciones se revela como Zack Snyder y el comediante no puede creer que utilizó al cineasta para uno de sus chistes. Una leve incomodidad disfrazada se refleja en su cara pero amablemente le pide hacer una franquicia de Robin en el DCEU. El show termina y el anfitrión se toma un fotografía con el director.

A pesar de que los tiempos han tratado mal a Zack Snyder, las cosas han cambiado para bien. Todos recordamos el motivo que llevó al cineasta a dejar Liga de la Justicia: una de sus hijas cometió suicidio y decidió retirarse a casa para estar un tiempo con su familia; Joss Whedon tomó el control de la situación pero no lo hizo para mejorar, sino todo lo contrario. The New York Times confirmó en noviembre del año pasado que la intervención de este director tuvo como efecto la alteración de al menos 80 páginas del guión original, logrando modificar detalles realmente importantes del argumento pensado por Zack.

Ante las críticas negativas hacia Liga de la Justicia y las revelaciones sobre la mano de Joss Whedon en el producto, los fans de Zack Snyder se entregaron a un gran esfuerzo cuyo objetivo fue la solicitud ininterrumpida del corte hecho por el director. El movimiento #ReleaseTheSnyderCut ganó popularidad en redes sociales, y en Estados Unidos se observaron múltiples iniciativas de la agrupación. Las expectativas por el producto final son realmente altas, y esperamos que el director sepa cumplir con los anhelos de sus seguidores, así como borrar la mancha oscura dejada por Whedon y su afán de hacer un película totalmente distinta.

Por el momento no hay una fecha confirmada para el Snyder Cut pero Warner Bros. anunció que llegará a la plataforma de HBO Max en algún punto de 2021.

