Guillermo del Toro anuncia que deja Twitter

Guillermo del Toro es uno de los directores mexicanos más queridos de los últimos años. Gracias a su trabajo en el terreno de la fantasía se ha hecho con un lugar muy especial en los corazones de sus paisanos y en la industria del entretenimiento en general. Por todos es sabido que el tapatío es un usuario muy activo de Twitter, pero las cosas están a punto de cambiar. A través de su cuenta oficial ha anunciado que dejará la red social, al menos por tiempo indefinido; sus razones son bastante comprensibles.

Del Toro ha brillado en el mundo gracias a su labor en películas como El Laberinto del Fauno - 95%, La Cumbre Escarlata - 71% y La Forma Del Agua - 92%. El mexicano se ha abierto paso en la industria gracias a historias que no son realmente comunes en el terreno de Hollywood: criaturas fantásticas extraídas y transformadas de los mitos más gloriosos. Guillermo posee una imaginación aguda y una disciplina de acero, convirtiéndose en fuente de inspiración para incontables mexicanos y otras personas de múltiples naciones.

Con casi dos millones de seguidores en Twitter, Guillermo del Toro gusta compartir con sus fans las opiniones que se consolidan en su mente, detalles sobre sus proyectos o simples comentarios sobre lo que ha estado haciendo en los últimos días. Durante la pandemia, y desde mucho antes, ha utilizado su influencia para combatir injusticias y para inspirar al público con las actividades que realiza en su hogar: leer, ver películas o series, actividades que afinan su lado creativo y actualizan su biblioteca de contenido.

Pero tal parece que el control de la pandemia en Estados Unidos está devolviendo a del Toro a su rutina de siempre. Después de permanecer una larga temporada en casa, está listo para regresar al trabajo de lleno. El director se ha tomado algunos minutos de su día para anunciar que deja Twitter durante algún tiempo, los proyectos son abundantes y es necesario que enfoque toda su atención en ellos. Aquí la publicación liberada hace tan solo un par de horas:

Off Twitter for a couple of weeks. Writing, plus Wizard launches in early, early August and we restart Pinocchio production slowly! See you on the other side!