Jurassic World 3 | Chris Pratt compara la película con Avengers: Endgame

El final de una franquicia siempre es un momento conmovedor para los fans. Familias enteras, grupos de amigos y parejas, dedican años de su vida a seguir la historia de sus queridos personajes, por lo que cuando llega el momento de la conclusión, no podría sentirse más épico. La estrella de la trilogía conformada por Mundo Jurásico - 71%, Jurassic World: El Reino Caído - 58% y próximamente Jurassic World 3, Chris Pratt, está seguro que el final de esta serie de películas se siente como el final de todo lo que comenzó con Parque Jurásico - 93%. Curiosamente, para el intérprete que también pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel, esta experiencia le recuerda a Avengers: Endgame - 95%.

Te puede interesar: Jurassic World 3: director presenta al primer dinosaurio bebé

Como todos recordamos, el año pasado Endgame nos presentó una épica conclusión de 10 años de filmes que vincularon inteligentemente sus tramas para llegar a un final que reunió a todos los personajes de este universo cinematográfico, con el fin de deshacerse de la terrible amenaza de Thanos. Tras el conmovedor sacrificio de Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr..), el mundo volvió a estar en paz (al menos momentáneamente). Para los fans del MCU este filme fue insuperable, y ya esperan con emoción las sorpresas que traerá la Fase 4.

Chris Pratt también tiene un querido personaje en el MCU, mismo que ha aparecido en filmes como Guardianes de la Galaxia - 91%, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%, Avengers: Infinity War - 79% y la mencionada Endgame. Próximamente regresará a la franquicia en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, no obstante, vivió la experiencia con el resto del equipo de Marvel Studios, cuando varios miembros se despidieron de este universo en la última aventura de los Vengadores. El actor piensa que esta increíble reunión y conclusión épica es comparable a lo que veremos en Jurassic World 3, así lo declaró en The Ellen Show (vía Comic Book):

Esto se siente como [el final]. Tiene a todos. Tiene a casi todo el mundo adentro, tal vez lo arruiné, pero no me importa. Sé que todo el elenco de Parque Jurásico original regresará y se va a sentir muy parecido a cómo [Avengers:] Endgame reunió todo en Marvel.

No te puedes perder: Bob Iger le cobra el favor a Tom Holland por haber salvado a Spider-Man de salir del MCU

Como el mismo actor lo menciona, es probable que no estuviera autorizado para revelar esta información en un show en vivo. No obstante, ya era bien sabido que Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum repetirán sus papeles en Jurassic World 3. Lo que no sabíamos aún, es que esta última entrega concluirá de forma orgánica todo lo que comenzó en 1993 con Jurassic Park. Si partimos de la comparación que realizó Pratt con Endgame, quiere decir que tres décadas se reunirán en un filme que presume ser el más épico de la franquicia. Además que gracias a los adelantos del director, sabemos que regresarán a los adorados efectos prácticos de la primera película.

Colin Trevorrow dirigió Jurassic World en 2015 y, contra todo pronóstico, la película se convirtió en un épico blockbuster del verano que revivió la nostalgia noventera por los dinosaurios. En una entrevista con Empire, el cineasta reveló que él siente como si Jurassic World 3 fuera la sexta película de la franquicia, algo que asegura que veremos resueltos todos los cabos de esta trama que casi alcanza las tres décadas:

Hubiéramos tenido que encontrar una razón por la cual Ellie, Malcolm y Grant fueron al parque temático exactamente el mismo día que se descompuso, nuevamente. La próxima película permite que los personajes heredados sean parte de la historia de una manera orgánica. Emily Carmichael y yo lo llamamos "Parque Jurásico VI", porque lo es.

Por supuesto que al haber pasado tiempo sin tratar con estos personajes, existieron algunos retos. El cineasta comentó al mismo medio que su mejor ayuda han sido los actores, quienes adoran el universo de Jurassic Park y han colaborado con él:

También te recomendamos: James Gunn recibe amenazas ante la posible muerte de Rocket Raccoon en Guardianes de la Galaxia 3

Comienzas a hacer las preguntas más básicas: ¿quiénes son estas personas ahora? ¿Qué piensan del nuevo mundo en el que viven y cómo se sienten al ser parte de su historia? Finalmente será en colaboración con los actores. Ellos conocen y aman a estos personajes. Lo haremos juntos.

Jurassic World 3 llegará a cines el 10 de junio de 2021.