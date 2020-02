Benedict Cumberbatch podría interpretar a Drácula en la franquicia de monstruos de Universal

Probablemente uno de los míticos monstruos más queridos por los fans del terror es el icónico Drácula. Inspirado en gran parte por el siniestro príncipe del siglo XV, Vlad “el Empalador”, debutó en 1897 en la novela de Bram Stoker . Durante el siglo XX fue uno de los personajes favoritos a interpretar, y así como hemos presenciado grandes producciones protagonizadas por figuras como Bela Lugosi y Gary Oldman, otras han dejado mucho que desear. No obstante, cada generación necesita a un nuevo conde, y todo indica que Benedict Cumberbatch es el favorito para encarnar para encarnar a esta temible criatura en la próxima producción de Universal.

En 2014, Universal tuvo la pretensión de comenzar un universo de criaturas míticas que forman parte de la cultura popular. Luke Evans interpretó al icónico vampiro en Drácula: La historia jamás contada - 22%, filme que no obtuvo la respuesta de la crítica ni de la audiencia que el estudio tanto esperaba. Tras este fracaso, el Dark Universe se reinció en 2017 con La Momia - 16%, película protagonizada por Tom Cruise y que nuevamente decepcionó a fans de todas las edades. Las demás producciones que se tenían contempladas eventualmente se vinieron abajo, y Universal decidió cambiar la estrategia.

Actualmente el estudio ha olvidado sus pretensiones de un universo cinemático de monstruos compartido, para centrar su atención en los remakes individuales de esos personajes que llevan incluso siglos asustando a personas de todas partes del mundo. El proyecto arrancará con El Hombre Invisible, filme que estará protagonizado por Elisabeth Moss. Sin embargo, aunque la película todavía no llega a cines, Universal ya está pensando en continuar con estas producciones y su siguiente paso es una sobre el conde Drácula.

De acuerdo con fuentes cercanas a We Got This Covered, Universal está contemplando al actor inglés Benedict Cumberbatch para asumir el papel de este siniestro personaje en el próximo filme de Dexter Fletcher, Renfield. Aparentemente esta comedia negra presentará la historia del lunático asistente de Drácula. Y si bien el rey de los vampiros no será el protagonista de la película, su incidencia en la trama es fundamental, por lo que no caben dudas que la elección de intérprete no es pensada al azar.

Cumberbatch sería una excelente y emocionante opción para interpretar a Drácula en la próxima película de monstruos de Universal. Curiosamente, no es la primera vez que el actor está involucrado en un proyecto sobre el icónico monstruo. Los showrunners de la exitosa seria de BBC One y Netflix Dracula, Steven Moffat y Mark Gatiss vieron una conexión entre el actor de 1917 - 98% y el vampiro: un genuino parecido.

Mientras trabajaban en su aclamado programa, Sherlock - 64%, Gattis tomó una foto de Cumberbatch, el protagonista de esa aclamada serie, con el cuello levantado. Después de que Gattis le mostró la foto a otro empleado de la BBC, dijo "Parece Drácula, ¿no?”y en ese momento fue cuando nació la idea de desarrollar un show centrado en el personaje. Naturalmente, esta chispa se fue desarrollando a lo largo de los años. Dado que este monstruo es de dominio público, cualquiera puede hacer uso de él sin tener que pagar los derechos al autor del libro, algo que los creadores agradecieron (vía Deadline):

Hablamos de eso como algo casi divertido. Habíamos interpretado a Sherlock Holmes y el segundo personaje más filmado a medida que avanzamos en la lista de plagio, fue Drácula. Mientras hablábamos al respecto, comenzamos a tener ideas que pensamos que eran bastante buenas. Llegó al punto en que pensamos que deberíamos tomar esto en serio. El gran desafío que nos planteamos fue hacer de Drácula el personaje central de su propia historia por primera vez. ¿Cómo es el antihéroe? Lo que tienes que darle es una personalidad que abarca cuatro siglos... No quieres que sea solo una presencia sombría.

Sin dudas el protagonista de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene el porte para interpretar a un gran conde Drácula, sólo queda saber si el actor está interesado en aparecer en la película de Fletcher. Mientras tanto, no te pierdas El Hombre Invisible, filme que llega a cines el próximo 28 de febrero.