Narcos: México | Actor que interpreta al Chapo narra su increíble reunión con el narcotraficante

Narcos: México - 90% es una de las series más exitosas de Netflix y recientemente estrenó su segunda temporada. Un drama sobre el desarrollo del cartel de Guadalajar y la vida de Miguel Ángel Félix Gallardo, su fundador. Pero los nuevo episodios trajeron de regreso a un personaje muy importante, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo, quien durante muchos años fue líder del cartel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Alejandro Edda fue el encargado de interpretar al mítico personaje, y durante una reciente entrevista habló sobre las interacciones que tuvo con él debido a su interés de ejecutar un buen papel. Anécdota más que interesante.

No te pierdas: Narcos: México | Los hechos reales que inspiraron la serie

Edda es famoso por sus intervenciones en series como The Bridge, Fear the Walking Dead - 71% y Arma Mortal, pero recientemente se metió en la piel de uno de los narcotraficantes más importantes en la historia de México. La segunda temporada destacó entre los usuarios de Netflix, y una vez más, los creativos de las serie entregan un producto sobre los capos de la droga que no explota el morbo y se desarrolla con una narrativa bien estructurada y fascinante.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Alejandro Edda habló de su reunión con el Chapo, no sin antes comentar algunos detalles sobre su personaje. La vida de un hombre que se enfrentó a muchos obstáculos pero que no se rindió hasta llegar a ser el líder. Señaló que su deber como actor jamás es juzgarlo, sino conocer los rasgos que lo caracterizan.

Creo que vemos a Joaquín Guzmán mostrando ambición en la segunda temporada. Creo que eso viene de su infancia y del deseo de querer ser un hombre, el proveedor. Tenía la ambición de ser un jefe; tenía ideas. Lo escuchas decirle a su madre en esa escena: 'Ellos no me escuchan' y 'ellos no respetan mis ideas'. Pero él sabe que esas ideas pueden llevarlo lejos, y eso es lo que implica la historia. Ahora obtener un lugar en la mesa significa mucho. El viaje que el Chapo tuvo es bastante cinematográfico, para ser honesto.

Te invitamos a leer: Los estrenos de Netflix en marzo de 2020

Alejandro Edda también habló sobre el complicado proceso de audición para Narcos, una etapa que ha tomado varios años de su vida.

Había estado audicionando para Narcos durante los últimos cuatro años. No fue como si fuera novato en las pruebas, ha sido un proceso desde que comenzó el programa en 2014. Comenzaron a llamar a actores latinos para este nuevo programa de temática latina que se rodaría en Colombia. La directora de casting, Carla Hool, quien ha hecho las carreras de muchos actores mexicanos, estuvo a cargo del proceso de audición. Como actor mexicano, sabía lo importante que era.

Cuando por fin fue seleccionado para interpretar a Joaquín Guzmán tuvo ciertas dudas, físicamente no se parecía a él, además, no podía creer que su la selección era algo real. A pesar de lo anterior, estuvo en contacto con el equipo de peinado y maquillaje, el cual lo transformó en el Chapo de manera satisfactoria. Por si fuera poco, antes de grabar la temporada dos, tuvo la oportunidad de estar cerca de Joaquín durante su juicio en Brooklyn junto con el showrrunner, misión que tomó con el objetivo de mejorar su interpretación en la serie.

Nunca le dije a nadie que yo era el actor que lo estaba interpretando. Pero cuando llegas, hay al menos cinco horas de espera y había un medio que sabía, y comenzaron a difundir la noticia. Entonces, cuando salió, se volvió un poco como un circo. Luego, cuando me presentaron a sus abogados, ellos fueron los que le dijeron al Chapo. Cuando salió de la habitación y estaba a punto de tomar asiento, los abogados le dijeron. Así que me miró, se levantó y me saludó con una gran sonrisa. ¡Fue un momento surrealista! Tener esta incómoda interrupción de la ficción, no lo sé. Fue extraño. !Es una historia que contaré mis nietos!

También puede interesarte: Diego Luna asegura que Narcos: México es una historia que necesita ser contada