Warner Bros. habría ofrecido a Robert Downey Jr. un papel en el DCEU

El cine de superhéroes es emocionante, lucrativo y, al parecer, permanente. Marvel Studios se mantiene como la reina de la taquilla y no hay rival que pueda superar sus increíbles números. Durante más de una década, la empresa se dio abasto con Robert Downey Jr., la gran estrella de la franquicia. Pero ahora que su personaje ha muerto es necesaria la entrada de nuevos personajes. Cabe mencionar que los señores de Disney y Marvel quieren al actor de regreso, sin embargo, información previa señala que el astro de Hollywood está pidiendo demasiado dinero por una nueva intervención en el MCU. Ante el panorama, es complicado que Robert se devuelva con sus compañeros, no obstante, un nuevo reporte de We Got This Covered señala que Warner Bros. podría haberle ofrecido un papel en el DCEU.

¿Robert Downey Jr. en el DCEU? WGTC pone sobre la mesa la posibilidad de que el estudio ya se haya acercado al actor con una interesante propuesta. Por supuesto que el rol no ha sido mencionado, pero la mera idea de tener a Robert junto con los héroes DC causa grandes impresiones.

Tal vez el hecho de que Marvel Studios se lo esté pensando dos veces antes de recontratar a Robert Downey Jr. ha hecho que Warner mueva sus hilos, claro que esta no sería la primera vez. Recordemos cuando Disney se deshizo de James Gunn y Warner apareció en escena para ofrecerle el puesto de director en The Suicide Squad, película que en estos momento está terminando con su rodaje.

Imaginar a Robert Downey Jr. en el DCEU no es un gran locura, varios actores han trabajado en Warner y DC sin el mayor problema, logrando deliciosas ganancias para sus respectivas cuentas bancarias. Cualquier oferta hecha por el estudio a la estrella de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, debe ser reflexionada a profundidad.

Por el momento, Robert Downey Jr. ya no está trabajando con Marvel Studios, además, su más reciente película, Dolittle - 28%, se convirtió en el primer gran fracaso de 2020. La “complicada” situación del actor también podría ser otro motivo que lo impulse a abrazar a Warner Bros. en caso de que la situación no mejore con Marvel Studios, empresa que tal vez no está dispuesta a satisfacer sus excesivas demandas salariales.

El DCEU se encuentra en un punto interesante, varios de sus superhéroes se han despedido pero todavía quedan otros de gran influencia como la Mujer Maravilla y Aquaman. Por otro lado, se ha confirmado el multiverso con la aparición de Ezra Miller en Crisis de Tierra Infinitas, recurso narrativo que podría traer propuestas demasiado interesantes en el futuro. Por si fuera poco, Warner Bros. se ha inclinado hacia la producción de The Batman , la nueva aventura de Bruce Wayne con un actor diferente. ¿Qué planes tiene para el futuro ahora que los personajes están tan dispersos?

El Joker del DCEU se ha marchado para siempre, ahora solo tenemos al de Joaquin Phoenix pero es casi imposible que el actor regrese para una segunda parte, además, todo parece indicar que los eventos de ese universo se desarrollan muy, muy aparte del multiverso de Warner y The CW.

¿Qué papel podría interpretar Robert Downey Jr. en el DCEU y cuánto dinero estaría dispuesto a pagar Warner por el actor? La espinosa situación debe ser tomada como un rumor, pero últimamente los rumores vinculados al cine de superhéroes tienden a convertirse en una realidad. Está claro que Robert Downey Jr. podría seguir teniendo una carrera brillante en este género, tan solo es necesario que su salario no sea tan escandaloso como en años anteriores.

La siguiente película del DCEU es Wonder Woman 1984, llegará a los cines el próximo 5 de junio con toda la fuerza de Diana Prince como la amazona más poderosa. Éxito en taquilla asegurado.

