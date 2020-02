Cats abandona los cines como uno de los peores fracasos taquilleros de Universal

El año pasado se distinguió por un par de momentos donde la audiencia verdaderamente se asustó gracias a los efectos visuales generados con la tecnología CGI. Uno de ellos fue el primer tráiler de Sonic La Película - 89%, el cual aterrorizó a jóvenes y adultos con el espeluznante aspecto del protagonista del filme. Afortunadamente, el equipo de producción escuchó a los fans, y el rediseño del erizo más veloz del mundo junto con la hilarante trama, la está convirtiendo en todo un éxito taquillero. Todo lo contrario sucedió con Cats - 29% de Tom Hooper, la película apenas y quedó lista unas horas antes del estreno, y los supuestos “arreglos” a los gatos jélicos, no sirvieron para llenar las salas de cine. Tras ocho semanas, el largometraje basado en el famoso musical de Broadway ha abandonado las salas de cine, con una paupérrima recaudación.

En unos cuantos días de estar en exhibición, Cats se convirtió en uno de los nuevos clásicos de culto. En general, la audiencia sentía incomodidad con el aspecto antropomorfo de los protagonistas, y la débil trama tampoco ayudó a que la película repuntara. Muchos usuarios de Internet compartieron sus experiencias viendo el filme, mientras hacían uso de drogas y sustancias estupefacientes, y otros más, asistieron al cine con mentalidad irónica y finalmente disfrutaron del “cautivador” espectáculo. Definitivamente, esta pesadilla surreal terminó siendo un buen tema de conversación y mofa, pero no funcionó para nada más.

De acuerdo con Movie Web, Universal ya está sacando la película de la mayoría de los cines, un retiro algo anticipado, pero justificado tomando en cuenta las bajas ganancias que el filme estaba obteniendo. Con un presupuesto estimado de $ 95 millones (sin tomar en cuenta lo invertido en publicidad), Cats ha recaudado un total reportado de sólo US$ 73.5 millones, de los cuales US$ 27.1 corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, y US $46 millones en el resto del mundo. Normalmente una producción logra recuperar lo invertido en la taquilla local, pero éste no fue el caso con los decepcionados gatos jélicos.

Esto se vuelve todavía más vergonzoso cuando se compara con lo recaudado por otros musicales dirigidos por Hooper. En 2012, Los Miserables - 69% recaudó US$ 441 millones en todo el mundo, con tan sólo un presupuesto de $ 61 millones. Por otro lado, El Gran Showman - 54% de Michael Gracey, con todo y las críticas mixtas y su débil debut, terminó su carrera en los cines con un total global superior a los US$ 434 millones.

Uno de los mayores problemas con Cats es que el elenco nunca pudo defender la película de los comentarios de la prensa y la audiencia. A finales del año pasado, el actor y comediante James Corden reconoció que no había visto el filme pero que había “escuchado que es terrible”. Lo último fue la broma de mal gusto en medio de la última entrega de los Premios de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, cuando nuevamente Corden acompañado de su coprotagonista Rebel Wilson, presentaron el Óscar a Mejores Efectos Visuales vestidos de gatos, haciendo mofa del infame CGI del largometraje de Hooper.

Incluso hubo un momento en el que Universal consideró que Cats podría ser una contendiente al Óscar, no sólo en la categoría de Mejores Efectos Visuales, sino en la de Mejor Canción Original. Lamentablemente la participación de Taylor Swift tampoco fue tan brillante como se esperaba, e incluso dejando de lado el terrorífico aspecto de todos en el filme, los fans del clásico musical de Broadway también salieron muy decepcionados del cine por varios cambios en la trama.

Sin duda alguna, todavía es posible que Cats se convierta en un clásico de culto subterráneo, y quién sabe, quizás en el futuro las personas se reúnan mensualmente a ver el hilarante y surreal filme disfrazados de su antropomorfo personaje favorito. Mientras tanto, la película abandona las taquillas de manera bastante decepcionante, algo que ya no tiene remedio.