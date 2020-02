Robin podría aparecer en The Batman y tener un spin-off

El corto video revelado por Matt Reeves en donde podemos observar a Robert Pattinson como Batman, una pequeña muestra de cómo se verá en el famoso traje del superhéroe, ha vuelto locos a los fanáticos y desde entonces la película se mantiene en tendencias. The Batman es un evento muy esperado y todo tipo de noticias a su alrededor se reciben con los brazos abiertos. Ahora, We Got This Covered llega con información especial sobre un personaje muy importante en el lore del guardián oscuro.

De acuerdo con el portal, Robin podría tener un cameo en la cinta, pero estamos hablando de Dick Grayson en específico. Este personaje no ha tenido abundantes intervenciones en la pantalla grande, lo vimos en LEGO Batman: La Película - 91% y varios años atrás en Batman & Robin - 11%, la cinta de 1997 que no causó buenas impresiones entre los críticos, de hecho, varios están de acuerdo en que se trata de una de las peores adaptaciones cinematográficas del personaje y allegados, y eso es decir bastante.

WGTC señala que Robin en The Batman tendría una aparición muy corta con el propósito de introducirlo un poco y preparar el terreno para una intervención más amplia en la gran franquicia que está por venir, incluso podría tener su propio spin-off. El sitio también menciona que a estas alturas Timothée Chalamet es el favorito para interpretar al secuaz del Caballero Oscuro, pero no se sabe si el estudio ya ha elegido a algún actor para interpretarlo; el rodaje ya ha iniciado y esperamos que la decisión se haya tomado con premeditación.

Por el momento, toda esta información debe ser tomada como un rumor, sin embargo, vaya que sería grandioso tener a Dick Grayson en la pantalla grande tras muchos años de ausencia en el live action. Tan solo esperamos que Warner Bros. haya aprendido de sus errores anteriores con el DCEU y le brinde un desarrollo óptimo a todos y cada uno de los personajes que está por introducir en The Batman. Matt Reeves tiene al mundo en sus manos.

The Batman promete ser la nueva adaptación del Caballero Oscuro que todo el mundo está esperando. Las intervenciones de Ben Affleck fueron buenas, nos dio a un Batman más maduro, enfrentado con la vida y dolido por cuestiones del pasado, no obstante, las películas en las que apareció quizás no le dieron el trato que merecía. Ahora que el tiempo ha pasado y estamos a punto de observar la llegada de un Bruce Wayne más joven, los fans añoran con fervor que este sea un reset consciente de la franquicia, el primer paso hacia una historia amplia y bien desarrollada.

The Batman se encargará de mostrar virtudes del protagonista que jamás se trataron en otras adaptaciones cinematográficas, una promesa sobre la llegada de un nuevo rostro para el superhéroe, al menos en cine, los cómics ya se han encargado de mostrarnos bastante. Podemos confiar en que Robert Pattinson nos entregará una interpretación excepcional, los últimos trabajos de su carrera demuestran su gran evolución como actor.

Además de Pattinson, en The Batman también veremos a Zoë Kravitz (Gatúbela), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (Comisionado Gordon), Paul Dano (El Acertijo), Colin Farrell (El Pingüino), John Turturro (Carmine Falcone), Jayme Lawson (Bella Réal), entre otros. Se trata de un elenco de primera del cual podemos esperar grandes cosas, al menos en este sentido es imposible que The Batman falle.

The Batman llega a los cines el 25 de junio de 2021 y vaya que necesita convertirse en la nueva gran franquicia DC de Warner Bros. El estudio ha tenido muy malos años con los superhéroes de esta marca, todo por la voraz competencia con Marvel Studios, pero tal parece que tras varios fracasos por fin se inclinan por la paciencia y la calidad de adaptaciones.

