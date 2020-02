Disney podría estar desarrollando una película live-action de Rapunzel

No se detienen las buenas noticias para los fans de Disney. La compañía, que se ha decidido en los últimos años a convertir sus películas animadas en filmes de acción real, podría estar trabajando desde ya en cómo darle ese mismo tratamiento a la historia de Rapunzel. Pero este reporte revelado por The DisInsider (vía Comic Book), donde no se dan muchos detalles sobre el proyecto, asegura algo muy importante que sin duda será motivo de alegría para los seguidores del gigante del entretenimiento.



Resulta que esta adaptación está pensada para llegar a la pantalla grande y no a la plataforma de streaming Disney Plus como ocurrirá con el remake live-action de La Dama y el Vagabundo - 89% y, de acuerdo con la misma información, los ejecutivos ya se han puesto manos a la obra y la película se encontraría en su etapa de desarrollo. En Disney hay muchas manos y mentes llenas de creatividad, puesto que mientras trabajan en ella continúan con sus labores en las películas Cruella y la adaptación de Lilo & Stitch - 86% que fue anunciada recientemente.



Para quienes necesitan refrescar un poco la memoria, Rapunzel proviene de uno de los tantos cuentos de hadas escritos por los Hermanos Grimm. Rapunzel, el cuento número doce de su colección, relata la historia de un matrimonio conformado por una pareja de campesinos que querían tener un hijo y que para su mala suerte vivían al lado de un jardín que le pertenecía a una bruja. Cuando la mujer finalmente queda embarazada, se le antojan unas campanillas que vio plantadas en ese jardín. El hombre, al intentar recogerlas, termina enfrentándose a la bruja quien lo acusa de robarle, y como acto de piedad lo deja ir con esas campanillas pero no sin antes decirle que a cambio deberá entregarle al bebé cuando nazca. El nombre de Rapunzel se origina justamente de esas campanillas, y en cuanto cumple los doce años es encerrada por la bruja en una torre cerrada; por ese motivo le pide que se deje crecer el cabello para poder trepar por él.





La historia del cuento es contada al estilo de Disney en la película animada Enredados - 90%, una de las favoritas de los fans, que cuenta con las voces de Mandy Moore y Zachary Levi en los papeles de Rapunzel y el ladrón Flynn Rider, quien la lleva a conocer el mundo que ella tanto deseó en cuanto consiguen escapar de la torre, no sin antes tener que huir de varias personas que lo buscan a él.

Esta película se estrenó en 2011 y pasó seis años en producción, convirtiéndose en una de las películas animadas más costosas y también una de las más costosas en la historia del cine, ya que los US$260 millones invertidos fueron por las técnicas de animación que utilizaron, ya que se mezclaban los gráficos por computadora con la animación tradicional, y de paso una representación no fotorrealista para dar la apariencia de una pintura.





Parte del éxito de la película animada también se debió a su canción “I See The Light”, nominada a un premio Óscar y al Grammy, que fue cantada por sus protagonistas principales. Con el giro que están tomando las versiones live-action de Disney no creemos que todas las películas vayan a contar con parte de la banda sonora que se vio en el material original, así que por ahora será una duda saber si se atreverán a incluir la icónica canción.



Teniendo en cuenta que Enredados cuenta con una gran cantidad de fans, es muy posible que el proyecto live-action se convierta en un éxito. Por un lado, no creemos que vaya a resultar tan costoso como sucedió con la película animada, y por otro, pues no hay mucho que hacer para probar que Disney ha obtenido grandes beneficios al realizar estas nuevas adaptaciones. El rey león - 40% recaudó más de mil millones de dólares y la nueva Aladdín - 94% estuvo cerca de hacerlo; será cuestión de tiempo que se confirme el proyecto, pero por ahora parece que nada los detendrá hasta hacer lo mismo con el resto de películas.

