Tilda Swinton será protagonista en la serie de Parásitos de HBO

Incluso antes de que Bong Joon-ho se llevara en una noche cuatro premios de la Academia, entre ellos el histórico Óscar a Mejor Película (algo que jamás había sucedido con un filme de habla no inglesa), la serie basada en Parásitos - 100% ya era todo un hecho. El show que estará dividido en seis partes será producido por HBO junto con CJ Entertainment de Corea del Sur, y todo indica que estamos en la etapa de conformar el brillante reparto. Afortunadamente, una favorita de los cinéfilos y del propio director surcoreano, ha sido fichada como la protagonista femenina del programa de televisión: Tilda Swinton . ¿Qué les parece?

No es la primera vez que la camaleónica actriz de Constantine - 46% y Sólo los amantes sobreviven trabaja con el director de Memories of Murder - 89%. En 2013 se unió a Chris Evans para participar en El Expreso del Miedo - 95%, filme donde interpretó a Mason, un dictador siniestro y frívolo que no duda en castigar a los que intenten abandonar su lugar en el tren. En Okja - 86%, una producción de Bong Joon-ho completamente distinta, realizó los papeles de las hermanas gemelas Lucy y Nancy Mirando.

Recientemente se informó que Adam McKay estará asociado con el director de Mother - 95% en el proyecto, además de que Mark Ruffalo está siendo considerado para interpretar el papel del protagonista masculino, aunque de acuerdo con The Illuminerdi, el actor todavía no ha aceptado el rol. Sin embargo, las fuentes del mismo medio confirman que Tilda Swinton será la protagonista femenina en la próxima serie de Parasite.

Hasta ahora no existen descripciones específicas de cada personaje, pero todo indica que serán muy similares a los que vimos en la película ganadora del Óscar. Swinton podría asumir el rol de Chung-sook, la madre que se convierte en la ama de llaves de la familia Park. Por otro lado, si es que Mark Ruffalo finalmente acepta participar en este proyecto, interpretaría a Ki-taek, el padre que pasa de no tener trabajo, a ser el chófer principal del Sr. Park y Yeon-kyo. Aunque todas éstas todavía son suposiciones, dada la escasez de detalles hasta el momento, también podría ser que estos actores realizaran los papeles de la matriarca y el patriarca de la familia rica que se ve plagada de inesperados intrusos.

La pregunta más importante sobre este proyecto que muchos fans de Parásitos esperan con ansias, sigue siendo qué elementos nuevos de la historia incorporarán HBO y Bong Joon-ho en la trama que se desarrollará a lo largo de seis horas. En declaraciones anteriores, el director surcoreano habló sobre querer completar varios espacios en blanco y otras situaciones que quedaron pendiente en la película que se estrenó el año pasado. Por lo tanto, existe una enorme posibilidad de que esta serie televisiva presente a más familias fuera de las dos principales ya conocidas, o tal vez comience más atrás en la historia.

A pesar de que algunos fanáticos del cineasta ganador del Premio de la Academia desconfían de que una compañía estadounidense se encargue de producir una serie de Parásitos con actores que no sean coreanos, lo cierto es que Bong Joon-ho lleva años colaborando con el país anglosajón y con intérpretes de habla inglesa. Sumado a esto, el tema central de Parásitos, la clase social, es algo trasladable a cualquier sitio donde se viva bajo los principios del sistema capitalista. Y por supuesto, el director estará estrechamente vinculado en todo el proceso que traerá a la pantalla chica este interesante mini show de comedia negra y sátira, cortesía de HBO, que en algún momento nos trajo lo mejor de Game of Thrones - 83% y la aclamada Chernobyl - 92%.

Por el momento no queda más que estar pendientes de las próximas noticias sobre los miembros del reparto que se vayan sumando a la serie televisiva basada en la película ganadora del Óscar, Parásitos - 100%, cuyo logro histórico parece que seguirá dando de qué hablar durante bastante tiempo.