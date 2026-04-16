México levanta la mano: El Borderless Content Congress regresa GRATIS con figuras de Hollywood, Netflix y el cine mundial

La revolución del contenido no viene… ya empezó. Y esta vez, es en México.

La revolución del contenido no viene… ya empezó. Y esta vez, es en México. Del 16 al 18 de abril de 2026, el Borderless Content Congress (BCC) regresa en su cuarta edición con una promesa que suena casi irreal: Un congreso de talla mundial, 100% virtual y completamente GRATIS.

Sí, leíste bien. Gratis. Pero con un lineup que parece sacado de un festival premium y con exponentes de primer nivel.

Un congreso que rompe fronteras (literal)

Organizado desde Tijuana para el mundo, el BCC es mucho más que un evento…

es una declaración potente:

México no solo consume cine… lo está liderando y produciendo con más calidad.

Este encuentro reúne a mentes clave de la industria global que participan no por contrato, sino por compromiso con el crecimiento del cine y la tecnología, pero sobre todo, porque quieren acercarse a los más jóvenes.

Speakers de otro nivel al alcance de un clic

Prepárate para aprender directamente de quienes han trabajado con gigantes como Disney, Netflix, Marvel, Paramount y más:

Jason Fisher – Exjefe de estudio en Disney+, AMC y Paramount

– Exjefe de estudio en Disney+, AMC y Paramount Scott Ross – Leyenda del VFX, ganador del Oscar (Titanic, What Dreams May Come)

– Leyenda del VFX, ganador del Oscar (Titanic, What Dreams May Come) Gabriel Beristain – Cinematógrafo del MCU

– Cinematógrafo del MCU Michael Vossler – CEO de estudios de Train Dreams, nominados al Oscar

– CEO de estudios de Train Dreams, nominados al Oscar Taichi Ito – Representante del Festival de Cannes

– Representante del Festival de Cannes Moisés Chiver y Mark Alazraki – Productores de Club de Cuervos y La Oficina

Gabriel Reyes CEO I DIGITAL CREATIVE STUDIOS MODERA, EXPONE E INVITA.

Y eso es solo el inicio…

Agenda que parece maratón de estrellas de éxitos rotundos en pantalla.

Durante tres días, el congreso despliega una agenda cargada de talento:

Días 16 y 17 de abril contaremos con:

10:00 am – Jason Fisher

11:30 am – Phil Hudson (guionista para Warner, Hulu, A24)

13:00 pm – Dan Kretz (producción virtual)

14:30 pm – Noah Kadner (American Cinematographer)

16:00 pm – Michael Vossler

Día 18 de abril será imperdible:

Scott Ross (VFX y revolución digital, Lucas Films)

Adrian López (GIFF)

Jordan Jacobo (San Diego Film Commission)

Peter Murrieta (Wizards of Waverly Place)

Jodi Cilley (Emmy nominee)

Aaron Roberts (CEO Chula Vista Entertainment)

Además:

Jendra Jarnagin (Emily in Paris)

Talento internacional de Netflix como Marilyn Uribe

Y expertos de estudios que trabajan con Sony, Amazon, Lionsgate y más

¿Por qué importa este evento?

Porque no es sólo aprender…

es conectar con el futuro de la industria.

Aquí no hay teoría vacía:

hay experiencia real

hay puertas que se abren

hay comunidad que crece

Y sobre todo, hay un mensaje claro:

Latinoamérica ya no está tocando la puerta… está entrando en el set principal. Podrás participar haciendo preguntas, NETWORKING de primer nivel y, sobre todo, conociendo su parte más humana y cómo lucharon para alcanzar sus objetivos.

Esto es UN CONGRESO Y QUEREMOS QUE TÚ SEAS PARTE DE EL.

Detalles clave

Modalidad: Online (Zoom + Facebook Live)

Costo: GRATIS

Registro: YA ABIERTO

Fechas: 16 al 18 de abril 2026

Ir al BCC no es solo asistir a un congreso… es formar parte de una generación que está redefiniendo el cine sin pedir permiso, así que… Nos vemos en la revolución del contenido. Te dejo el LINK para que te inscribas de ya.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG337Nd3XrL8Z86glknX46GgN_PyvFxxDrBMbDmfe8_ezLiA/viewform

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