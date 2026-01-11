Lo logró: Zoe Saldaña supera a Scarlett Johansson como la actriz más taquillera de todos los tiempos

Lograr un trayectoria exitosa en Hollywood no es tarea fácil, pero son visibles los casos de quienes llegaron hasta lo más alto. Esta tarde se confirma la supremacía de Zoe Saldaña como la actriz más taquillera de todos los tiempos, superando a Scarlett Johanson, quien durante años ostentó la corona máxima. Con 47 años, Saldaña […]

Lograr un trayectoria exitosa en Hollywood no es tarea fácil, pero son visibles los casos de quienes llegaron hasta lo más alto. Esta tarde se confirma la supremacía de Zoe Saldaña como la actriz más taquillera de todos los tiempos, superando a Scarlett Johanson, quien durante años ostentó la corona máxima.

Con 47 años, Saldaña se convirtió en una de esas actrices regulares de la industria, alguien con proyectos que volaban alto o rápidamente caían en picada. Su cara pasó a ser reconocida de inmediato, en especial tras su paso por Avatar de 2009, la epopeya de aventuras y ciencia ficción a cargo de James Cameron en la que interpretó a Neytiri.

Con el paso de los años tuvo la oportunidad de integrarse a grandes franquicias como Star Trek y Marvel Studios. A través de esas marcas su fama creció todavía más, así como el número de contratos para integrarse a otros proyectos ambiciosos.

Zoe Saldaña supera a Scarlett Johansson

Zoe Saldaña en Avatar: Fuego y Ceniza (Foto: 20th Century)

En días previos se reportó que Zoe Saldaña había escalado en la tabla de actores más taquilleros de la historia. Superó los 14.613 mil millones de dólares logrados por Samuel L. Jackson a lo largo de 70 películas y se colocó por debajo de los 15.400 mil millones de Scarlett Johansson, reunidos en 36 películas.

Entérate: ‘Avatar: Fire And Ash’: Zoe Saldaña habla del lado más oscuro de Neytiri: ‘Es racista’

Ahora Saldaña acaba de dejar atrás a la protagonista de Black Widow. De acuerdo con medios como Discussing Film, Zoe ya se ubica en el puesto número uno de la ambiciosa lista con un total de aproximadamente 15.500 mil millones de dólares.

Scarlett Johansson le debe sus millones en taquilla a películas como Lucy, Los Vengadores, Capitán América: El Soldado del Invierno, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Jurassic World: Renace. Por su parte, Zoe Saldaña le quita el primer lugar gracias a las contribuciones de Avatar, Avatar: El Camino del Agua, Avatar: Fuego y Ceniza, la franquicia de Guardianes de la Galaxia y la franquicia Vengadores.

Los premios de Zoe Saldaña y Scarlett Johansson

Además de ya ostentar su título como la actriz más taquillera de todos los tiempos, Zoe tiene varios premios importantes en la bolsa. Por su trabajo en Emilia Pérez, la controvertídisima película de Jacques Audiard, Saldaña se ganó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, el SAG y el Critics’ Choice en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. También recibió un reconocimiento en el Festival de Cannes por la misma cinta. A lo largo de su carrera, Zoe acumula más de 120 nominaciones en distintas competencias.

Zoe Saldaña en los Oscar 2025 (Foto: ABC)

De su lado, Scarlett Johansson tiene un BAFTA a Mejor Actriz en un papel principal por Perdidos en Tokio, un premio Tony a Mejor Actriz de Reparto en una obra de teatro por A View from the Bridge en Broadway, un César honorario por su contribución a la industria cinematográfica. También recibió dos nominaciones a los Oscar por Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit, aunque no ganó. En cuanto a los Globo de Oro, estuvo cerca de ganar con Perdidos en Tokio y Girl with a Pearl Earring.

Avatar: Fuego y Ceniza pierde fuerza

La tercera entrega de la franquicia Avatar es la película más reciente de Zoe Saldaña. Dirigida por James Cameron, Zoe vuelve como Neytiri, la implacable Na’Vi que libra una batalla interior para sobrellevar la naturaleza humana, misma que corre por las venas de su esposo, Jake Sully (Sam Worthington) y sus hijos.

Avatar: Fuego y Ceniza está a pocos días de cumplir un mes en cartelera y su total acumulado hasta ahora es de 1.230 mil millones de dólares, un número bajo en relación con lo logrado por sus predecesoras. Las proyecciones estiman que la recaudación podría quedar en 1.7 mil millones, algo lejos de lo alcanzado por Avatar y Avatar 2 en años previos.

De todas formas, la saga Avatar parece no detenerse y, de seguir con los planes, Avatar 4 llegará a salas de cine el 21 de diciembre de 2029. Cabe mencionar que el regreso de James Cameron como director todavía no es seguro.

No te pierdas: Zoe Saldaña revela por qué ‘Avatar’ la marcó más que ‘Marvel’ y ‘Star Trek’