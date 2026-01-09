Live-action de ‘Enredados’: Este es el papel de Kathryn Hahn en la nueva película de Disney

Disney no se detiene en la exploración de su archivo animado con adaptaciones en acción real y el siguiente proyecto que empieza a tomar forma es el de Enredados. A diferencia de otros remakes anunciados con bombo y platillo, este avance es más bien sigiloso. Las decisiones de casting podrían redefinir el tono del relato y es por eso que el nombre de Kathryn Hahn sale a relucir el día de hoy.

La posible incorporación de Hahn con experiencia reciente en las “artes del villano” despierta ideas sobre el rumbo que tomará la historia. Sin confirmaciones oficiales por parte del estudio, el proyecto avanza entre filtraciones cuidadas y silencios que darán rienda suelta a los edits de TikTok, ya abundantes tras el anuncio del actor de Flynn Rider, ayer.

¿Kathryn Hahn se une al live-action de Enredados?

De acuerdo con información confirmada por Variety, Kathryn Hahn se encuentra en conversaciones para integrarse al live-action de Enredados con un papel estelar, uno de los ejes dramáticos de la historia. Aunque Disney no ha emitido comentarios, las negociaciones apuntan a que Hahn interpretaría a la antagonista principal.

Kathryn Hahn para Rolling Stone

El reporte indica que la actriz asumiría el rol de Madre Gothel, personaje que abarca buena parte del conflicto de la película original. Su incorporación la colocaría como uno de los tres rostros principales del proyecto, junto a Teagan Croft, quien será Rapunzel, y Milo Manheim, en el papel de Flynn Rider.

Entérate: ‘Avatar: Fire and Ash’ rompe varios récords de taquilla y contribuye a uno de los mejores años de Disney

Kathryn Hahn se mueve con soltura entre la comedia, el drama y esas figuras ambiguas de la narración que bailan entre el carisma y la amenaza. Ese registro parece alinearse con la versión más inquietante de la villana que Disney podría explorar en acción real, sin necesidad de alterar la esencia del cuento.

Quién es Madre Gothel

Dentro del mundo de Enredados, Madre Gothel es una mujer calculadora que ejerce el control desde la manipulación. Se presenta como la protectora de Rapuzel y su figura materna, mientras encierra a la princesa en una torre para explotar el poder mágico de su cabello, que le permite conservar la juventud.

La relación de Gothel con Rapunzel se construye a partir del miedo al mundo exterior. Ese rasgo la distingue de otros antagonistas clásicos de Disney y abre un terreno fértil para una interpretación con matices. En live-action, el personaje exige una actriz que pueda equilibrar un encanto superficial y crueldad subterránea.

Kathryn Hahn en cine y televisión

Kathryn Hahn en Agatha All Along (Foto: Disney)

La carrera de Kathryn Hahn ha sido notablemente ecléctica. En cine ha participado en títulos como El Club de la Madres Rebeldes, Hermanastros y Glass Onion: Un Misterio de Knives Out. En televisión, su reconocimiento creció con series como Parks and Recreation, Transparent y, de manera más contundente, WandaVision y Agatha en Todas Partes.

Lo que sabemos del live-action de Enredados

El proyecto de Enredados en acción real será dirigido por Michael Gracey (El Gran Showman, Better Man: La Historia de Robie Williams). La producción corre a cargo de Kristin Burr, con un guion firmado por Jennifer Kaytin Robinson.

En cuanto a la trama, todo apunta a una adaptación fiel del relato original, con ajustes inevitables para el formato live-action. La inclusión de Hahn como Madre Gothel, de concretarse, podría la elección ideal que todos esperaban.

Por el momento no hay fecha confirmada para el inicio de rodaje ni fecha de estreno. La película original de Enredados recaudó casi 600 millones durante su tiempo en salas de cine en 2010, por lo que el live-action tendrá la complicada misión de ser superior o al menos estar a la altura de las circunstancias.

No te pierdas: Live-action de ‘Enredados’: Quiénes son Teagan Croft y Milo Manheim, los nuevos Rapunzel y Flynn Ryder de Disney