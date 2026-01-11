Hajime Isayama, creador de ‘Attack on Titan’, admite que no está trabajando en nuevos proyectos: ‘No creo ser capaz de escribir algo así otra vez’

Durante más de una década, el nombre de Hajime Isayama estuvo conectado a una de las historias más influyentes del manga y el anime contemporáneos, Attack on Titan. Su obra definió una generación de lectores y también impulsó cuestionamiento sobre guerra y poder. Ahora, cuando el eco de ese fenómeno parece extinguirse poco a poco, el propio autor habla para trazar un límite claro.

En un nuevo mensaje reciente dirigido a los fans, Isayama ofreció una mirada a su presente creativo. No adelantó algún nuevo manga o serie, más bien dejó claro que su relación con la creación ha cambiado. Lo que fue su rutina diaria hoy es un recuerdo de agotamiento, una conciencia plena de lo que significó llevar esa historia hasta el final.

Hajime Isayama no cree poder hacer algo como Attack on Titan otra vez

Durante un evento relacionado con una proyección especial de AOT, el autor compartió un mensaje en el que reconoció que ya no trabaja en nuevos proyectos. Aclaró que, aunque sigue participando de manera ocasional en ilustraciones y firmas, su vida cotidiana ya no gira en torno al dibujo ni a la escritura.

“Han pasado muchos años desde que terminó la serialización del manga y la emisión del anime y ya no trabajo de manera regular. Ocasionalmente me piden que haga ilustraciones o firme autógrafos, y he ayudado con el Breeze Project de Kaji-san, pero ya no dibujo a diario. Sin embargo, de ninguna manera llevo una vida indulgente o despreocupada; estoy ocupado todos los días. Por favor, créanme en eso. Mi vida cotidiana está muy lejos de la vida despreocupada con la que soñaba mientras hacía AOT.”

Hajime Isayama También confesó que no siente capaz de escribir algo que esté a la altura de Attack on Titan:

“Aun así, incluso si ahora no estuviera tan ocupado, no creo que pudiera escribir algo como Attack on Titan. Si intento escribir algo, terminaría siendo un recorte de alguno de los elementos que ya dibujé en Attack on Titan. Creo que ese trabajo fue así: puse todo lo que tenía hasta quedarme completamente vacío.”

Durante años, el autor volcó obsesiones y miedos personales en la obra hasta quedar emocional y creativamente exhausto. Esa sensación no se disipó con el cierre del manga en 2021, sino que se prolongó durante la intensa división que generó su desenlace, una experiencia que dejó su marca en su relación con el público y con su propio trabajo.

Por qué el final del manga dividió tanto al fandom

El cierre de Attack on Titan fue uno de los episodios más polarizantes del manga reciente. Tras doce años de publicación, no pocos lectores sintieron que el desenlace no respondía a las promesas construidas a lo largo de la serie. Las decisiones finales de los personajes principales y el tono del último tramo generaron frustración y una avalancha de discusiones que se extendieron durante meses.

Isayama reconoció en distintas ocasiones que el impacto de esas reacciones fue difícil de procesar. La presión por cumplir con una obra que había crecido más allá de su control lo llevó a cuestionarse sus propias elecciones creativas. En retrospectiva, admitió haber deseado cambiar ciertos aspectos del final, una inquietud que lo impulsó a involucrarse de manera más directa en la adaptación animada.

La versión en anime, producida por MAPPA tras el relevo de WIT Studio, introdujo ajustes algo sutiles en el ritmo y en el tratamiento de algunas escenas. Esos cambios ayudaron a que parte del rechazo inicial se atenuara y ofrecieron una lectura menos abrupta del desenlace, lo que permitió que muchos fans reconciliaran su experiencia con la historia.

La singularidad de Attack on Titan

Desde su inicio, la serie se presentó como un relato de supervivencia, pero pronto reveló una estructura mucho más ambiciosa que mutó de género y de tono sin perder su coherencia. Si bien empezó como una lucha contra monstruos se transformó en una reflexión sobre la condición humana.

AOT nos incomodó desde bien al inicio. Isayama no ofreció héroes intachable ni soluciones fáciles. Cada nuevo giro nos obligó a replantear sus juicios morales y a entender que la violencia rara vez surge de la nada. Esa complejidad fue el detonador de su éxito.

La serie terminó en 2023 después de 4 temporadas y los fans todavía hablan de ella y lo seguirán haciendo. Esa es la inomrtalidad.

